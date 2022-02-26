Бурятские онкологи провели операцию по новой методике

Метод нашёл широкое применение в клиниках Европы и США



Онкогинекологи Бурятского Республиканского клинического онкологического диспансера впервые выполнили операцию по новой методике. Лапораскопическая детекция сторожевых лимфоузлов радиоизотопным методом состоялась 25 февраля. На операционном столе – пациент с диагнозом рак эндометрия I стадии.

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- Благодаря современной методике, операция миниинвазивная, производится лапароскопически, то есть через маленькие разрезы. Для проведения операции нужен лапароскопический инструмент и компьютер. На компьютере стоит программа, которая отображает количество импульсов в секунду идущих от лимфоузла меченого радиоизотопом. Так мы определяем, к тому ли узлу мы подошли, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

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Если узел тот, его удаляют. Раньше поражённый орган и клетчатку с лимфатическими узлами в зонах регионарного метастазирования удаляли единым блоком, что могло увеличить осложнения.

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Метод нашёл широкое применение в клиниках Европы и США, главным образом у пациентов с раком кожи, раком молочной железы и в гинекологии.

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– Данная методика применяется в двух учреждениях России, это НМИЦ онкологии им.Н.Петрова г. Санкт-Петербург, ТНИМЦ г.Томск и теперь у нас, в онкологическом диспансере, – сообщил заместитель главного врача БРКОД Евгений Юмов.

