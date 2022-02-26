В Бурятии спасатели вскрыли квартиру со спящим ребёнком

Родители забеспокоились, что ребёнок им не открывает дверь



Вчера, 25 февраля, за помощью спасателей обратились обеспокоенные родители. В городе Гусиноозерск ребёнок находится в запертой изнутри квартире и не открывал дверь.



- На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, пожарные ПСЧ-40 ГУ МЧС России по Бурятии и работники по делам несовершеннолетних. В присутствии сотрудника полиции, при помощи пожарной лестницы, спасатели БРПСС проникли в квартиру через окно третьего этажа, тем самым обеспечив доступ в квартиру родителям ребёнка и сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



С ребёнком было всё в порядке, он просто крепко спал.











