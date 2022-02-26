В Улан-Удэ коммунальщики усиленно борются с гололёдом

Горожан просят быть осторожными
В связи с околонулевыми дневными температурами, снег на улицах Улан-Удэ начал таять. Ближе к вечеру на некоторых местах образуется гололёд. Специалисты комбината по благоустройству устраняют скользкость на опасных участках и теневых местах города.
- В настоящее время на городских улицах работает семь пескоразбрасывающих машин. Работы будут вестись в круглосуточном режиме. Просим жителей быть осторожными и внимательными, водителей соблюдать скоростной режим, - сообщили в пресс-службе мэрии.
О необходимых местах устранения скользкости жителей просят сообщать по телефону круглосуточной службы комбината 380-838.
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