Уроженца Забайкальского края оштрафовали за кражу железнодорожных деталей

Мужчина собрал 610 кг. деталей



Уроженец Забайкальского края признан виновным за кражу.



С 1 октября по 22 ноября 2021 уроженец Забайкальского края вдоль пути станции «Петровский Завод» Забайкальской железной дороги собрал 610 кг. железнодорожных деталей, являющихся ломом верхнего строения пути, на сумму 7 824 рублей.



Железнодорожные детали мужчина складировал в кладовой.



- Судом забайкалец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей, имущество изъято, - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.



Приговор в законную силу не вступил.



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