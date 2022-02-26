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Уроженца Забайкальского края оштрафовали за кражу железнодорожных деталей

Уроженца Забайкальского края оштрафовали за кражу железнодорожных деталей
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина собрал 610 кг. деталей

Уроженец Забайкальского края признан виновным за кражу.

С 1 октября по 22 ноября 2021 уроженец Забайкальского края вдоль пути станции «Петровский Завод» Забайкальской железной дороги собрал 610 кг. железнодорожных деталей, являющихся ломом верхнего строения пути, на сумму 7 824 рублей.

Железнодорожные детали мужчина складировал в кладовой.

- Судом забайкалец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей, имущество изъято, - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.
Забайкальский край

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