Мужчина собрал 610 кг. деталей
Уроженец Забайкальского края признан виновным за кражу.
С 1 октября по 22 ноября 2021 уроженец Забайкальского края вдоль пути станции «Петровский Завод» Забайкальской железной дороги собрал 610 кг. железнодорожных деталей, являющихся ломом верхнего строения пути, на сумму 7 824 рублей.
Железнодорожные детали мужчина складировал в кладовой.
- Судом забайкалец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей, имущество изъято, - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.
Уроженца Забайкальского края оштрафовали за кражу железнодорожных деталей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На севере Бурятии проводится конкурс масленичных кукол и игрушек
Перед гостями и жителями столицы выступят Чингис Аюшеев и Валентина Соломенникова
Соревнования проводились среди спортсменов с ПОДА
Его участниками могут стать школьники в возрасте от 7 до 15 лет
Горожан просят быть осторожными
Концерты «Цветущего Багульника» пройдут в Чите с 25 марта по 10 апреля
Школьница промочила ноги и озябла
Фотозаметки Сергея Тарасенко о последнем зимнем месяце
В музее идёт строительство 11 религиозных объектов
Метод нашёл широкое применение в клиниках Европы и США
Родители забеспокоились, что ребёнок им не открывает дверь
За сутки выявили 849 новых больных
На благоустройство выделено около 9 миллионов рублей
Мужчина так и не признал своей вины
Ещё один спортсмен из Иркутской области выиграл серебряную медаль