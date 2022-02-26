В Бурятии бывшего военного осудили за кражу 148 сухпайков

Мужчина так и не признал своей вины



В Бурятии бывший военнослужащий признан виновным в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.



Мужчина присвоил 148 комплектов индивидуальных рационов питания, выданных для подчинённых. Ущерб составил 93,9 тысяч рублей.



Несмотря на собранные следствие доказательства, он не признал своей вины.



- 15 ноября 2021 года Кяхтинским гарнизонным военным судом он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе СК России по Кяхтинскому гарнизону.

