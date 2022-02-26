В Улан-Удэ «потушили» пожар на котельной

25 февраля в Улан-Удэ на Юго-Западной котельной состоялось пожарно-тактическое учение по тушению условного возгорания на промышленных объектах. По легенде учения, пожар произошёл на наклонной галерее углеподачи. К месту вызова выехали дежурные караулы по рангу пожара №3.- По замыслу учения в результате короткого замыкания произошло загорание на наклонной галерее углеподачи с последующим распространением огня на соседние строения, - рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Владимир Похолков. - Для проведения работ в зоне сильного задымления звенья пожарно-спасательных частей № 1,2,3 и 8 использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. Для подачи ствола на охлаждение была использована автолестница АЛ-30.«Совместные тактические учения с привлечением сил МЧС России проводятся по утверждённому графику, кроме того, у нас в филиале проводятся противопожарные тренировки – два раза в год с привлечением собственных сил и отработке реальных действий на месте, – отметил Иван Шиханов, начальник службы охраны труда и производственного контроля Улан-Удэнского энергетического комплекса филиала ПАО «ТГК-14». – Данные тренировки, это, прежде всего координация по выполнению поставленных задач в ходе тушения пожара и отработка действий в условиях, приближенных к реальным».По итогам учения личный состав справился с поставленными задачами и получили оценку «удовлетворительно». Всего к ликвидации условного возгорания привлекались 27 человек личного состава и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе ведомства.