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«Мастером дистанта» в Улан-Удэ стала учитель информатики

«Мастером дистанта» в Улан-Удэ стала учитель информатики
Общество,  Фото:комитет по образованию
Конкурс дистанционных уроков проходил во второй раз

25 февраля в Улан-Удэ завершился городской онлайн-конкурс «Мастер дистанта». В нём приняли участие 75 педагогов.

Татьяна Гурулева работает учителем информатики в школе №1. Несмотря на сложность предмета, на её уроках дети активны и полностью включены в учебный процесс. Она стала победителем городского конкурса «Мастер дистанта», сообщает мэрия.

– Пока не верится, не ощущается. Эмоции зашкаливают, но это не повод останавливаться, а повод для развития и покорения новых вершин. В прошлом году я принимала участие в конкурсе «Учитель года» и получила диплом третьей степени, а сегодня заняла первое место в конкурсе «Мастер дистанта», – поделилась впечатлениями Татьяна Гурулева.

Выбирали лучшего дистанционного учителя с 1 по 18 февраля в школах и учреждениях дополнительного образования. Педагоги предоставили свои дистанционные уроки, поделились наработками проведения таких занятий.

Конкурс проводится в Улан-Удэ во второй раз, в прошлом году приняли участие 44 педагога, в этом – 75.

- В этом году увеличилось количество участников в два раза и принимали участие педагоги дополнительного образования. Почти 15 лет говорили про дистанционное цифровое образование, но именно вызов, связанный с ковидом, позволил всем учителям попробовать себя в этой форме, – рассказала председатель комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
школа учителя

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