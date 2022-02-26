В Улан-Удэ днём всего -1
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -1,-6, местами -11,-16.
В Улан-Удэ слабый снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -1,-3.
В Бурятии по-весеннему тепло
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