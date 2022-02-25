Февральский мороз не помеха для брачных «вольностей» некоторых птиц в Прибайкалье
Сейчас в тайге Подлеморья февральские морозы и глубокоснежье. Но мороз не помеха для брачных вольностей некоторых птиц. Уже начинают токовать филины, кедровки и чёрные дятлы, а у белокрылых клестов появляются птенцы.
- Бытует мнение, что в морозы звери больше бегают в поисках пищи и чтобы «согреться», но по наблюдениям зоологов и охотников это не так. Например, по моим личным, совершенно достоверным наблюдениям в феврале при температуре от -35 до -40 в течение пяти суток соболь безвылазно жил в дупле кедра и покинул жилище перед потеплением и порошей, - сообщает старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Геннадий Янкус.
Есть и более тонкий механизм регуляции работы организмов, своего рода защиты у животных заповедников. По словам ученого, в зимний период у маралов-первогодков суточный привес около 100 грамм, а в вегетационный был 300 грамм. Вес молодняка лосей в зимний период не только не увеличивается, но иногда и снижается, даже в условиях полувольного содержания, при подкормках.
Как ранее сообщал «Байкал-Daily» Геннадий Янкус прошёл путь от рядового инспектора до директора заповедника. В 2020 году он отметил 80-летний юбилей. Геннадий Андреевич - старейший сотрудник Баргузинского заповедника, его директор с 1971 по 2011 год.
У белокрылых клестов появляются птенцы в Бурятии
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