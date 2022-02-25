Житель Иркутской области собирает вездеходы своими руками

Олег Соловьёв собирает огромные машины на заказ



Житель города Зима собирает вездеходы своими руками. 38-летний Олег Соловьёв проработал стропальщиком 17 лет. Предприятие закрылось, а семью кормить ему было нужно. В Ютубе он наткнулся на видео, где делали внедорожники. Попробовал — получилось, и мужчина создал свой первый гусеничный вездеход. Детище Соловьев приспособил для сбора ягод и грибов, сообщает телеграм- канал Babr Mash.



- Крепить деталь к детали понравилось — так шесть лет назад пришла мысль, что на хобби можно и подзаработать. Изучил конкурентов, подобрал запчасти что надо и открыл бизнес, - рассказал мужчина.



Слух о конструкторе разошёлся быстро — теперь мужчина собирает огромные машины на заказ.



Как сообщал ngs24.ru, у людей с руками не бывает кризиса. Умелец из Творогово Красноярского края собирает вездеходы в своем деревенском гараже. За 13 лет он собрал больше 200 внедорожников для путешествий, охоты и рыбалки в диких условиях.

