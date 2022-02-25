Улан-удэнцам заплатят вознаграждение за сообщения о сливах с «вакуумок»

Денежное поощрение придумал «Водоканал»



Незаконный слив жидких бытовых отходов наносит огромный вред экологии Бурятии. В прошлом году специалисты службы безопасности городского «Водоканала» зафиксировали более 10 случаев несанкционированного вывоза сточных вод из частного сектора в пригороде, сообщает мэрия Улан-Удэ.



– В основном так работают мелкие перевозчики, у которых нет документов на вывоз. Вакуумные машины сливают содержимое фактически рядом с жилым массивом, – сообщил и. о. главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.



Для уменьшения рисков нанесения урона окружающей среде «Водоканал» призывает горожан сообщать о сливах вакуумных машин в непредназначенных для этого местах. Анонимность всем обратившимся гарантирована. Вознаграждение составит 500 рублей.



В настоящее время в Бурятии разрабатывается проект статьи для внесения поправок в закон республики «Об административной ответственности за несанкционированный слив ЖБО». В случае принятия поправок, нарушитель будет привлекаться к административной ответственности, понесет наказание и выплатит штрафы за слив сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения в неположенных для этого местах.



С начала этого года «Водоканал» объявил о работе пяти официальных точек слива жидких бытовых отходов для перевозчиков, которые полностью обслуживает предприятие. Все точки распределены по трём районам города и не несут какой-либо опасности для горожан и экологии Улан-Удэ.



Учётный слив сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения позволяет отслеживать их количество. Все вырученные средства пойдут на ремонт сетей, оборудования и приобретение дополнительной спецтехники.

