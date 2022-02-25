 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

Улан-удэнцам заплатят вознаграждение за сообщения о сливах с «вакуумок»

Улан-удэнцам заплатят вознаграждение за сообщения о сливах с «вакуумок»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Денежное поощрение придумал «Водоканал»

Незаконный слив жидких бытовых отходов наносит огромный вред экологии Бурятии. В прошлом году специалисты службы безопасности городского «Водоканала» зафиксировали более 10 случаев несанкционированного вывоза сточных вод из частного сектора в пригороде, сообщает мэрия Улан-Удэ.

– В основном так работают мелкие перевозчики, у которых нет документов на вывоз. Вакуумные машины сливают содержимое фактически рядом с жилым массивом, – сообщил и. о. главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Для уменьшения рисков нанесения урона окружающей среде «Водоканал» призывает горожан сообщать о сливах вакуумных машин в непредназначенных для этого местах. Анонимность всем обратившимся гарантирована. Вознаграждение составит 500 рублей.

В настоящее время в Бурятии разрабатывается проект статьи для внесения поправок в закон республики «Об административной ответственности за несанкционированный слив ЖБО». В случае принятия поправок, нарушитель будет привлекаться к административной ответственности, понесет наказание и выплатит штрафы за слив сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения в неположенных для этого местах.

С начала этого года «Водоканал» объявил о работе пяти официальных точек слива жидких бытовых отходов для перевозчиков, которые полностью обслуживает предприятие. Все точки распределены по трём районам города и не несут какой-либо опасности для горожан и экологии Улан-Удэ.

Учётный слив сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения позволяет отслеживать их количество. Все вырученные средства пойдут на ремонт сетей, оборудования и приобретение дополнительной спецтехники. 
вознаграждение Водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Шаманы Бурятии высказались о «поцелуе Байкала»
Шаманы Бурятии высказались о «поцелуе Байкала»
Общество, 25.02.2022
Когда-то предки бурят даже заворачивали в войлок копыта скота, чтобы не шуметь на Байкале
Нацпроект «Демография» в Бурятии: реальная поддержка тысяч семей с детьми
Нацпроект «Демография» в Бурятии: реальная поддержка тысяч семей с детьми
Общество, 25.02.2022
В последние годы в Российской Федерации наблюдается спад рождаемости, поэтому все усилия правительства и страны, и региона направлены на решение этой проблемы
Жители Бурятии обеспокоены резким ростом цен на технику
Жители Бурятии обеспокоены резким ростом цен на технику
Общество, 25.02.2022
Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%
В Монголии родились телята-тройняшки
В Монголии родились телята-тройняшки
Общество, 25.02.2022
Это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли, считают местные СМИ
На Байкале появился крокодил
На Байкале появился крокодил
Общество, 25.02.2022
«Глобальное мировое потепление», - шутят очевидцы
В Бурятии открыли новое здание пожарной части
В Бурятии открыли новое здание пожарной части
Общество, 25.02.2022
Старое здание было построено в 1987 году
В Улан-Удэ в выходные дни выступят юные фигуристки
В Улан-Удэ в выходные дни выступят юные фигуристки
Общество, 25.02.2022
Встать на коньки, чтобы добиться хороших результатов, нужно с трёх лет
Жителей Бурятии предупредили о штрафах за езду без диагностической карты
Жителей Бурятии предупредили о штрафах за езду без диагностической карты
Общество, 25.02.2022
Ответственность не распространяется на водителей автомобилей, используемых в личных целях
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ показали трагедию повседневной жизни
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ показали трагедию повседневной жизни
Общество, 25.02.2022
В театре имени Бестужева прошёл предпоказ премьеры спектакля «Любовь людей»
В Улан-Удэ сосны с главной новогодней ёлки переработают в мульчу
В Улан-Удэ сосны с главной новогодней ёлки переработают в мульчу
Общество, 25.02.2022
Работает специальная машина-измельчитель
В Бурятии планируют создать современную модель отбора лучников
В Бурятии планируют создать современную модель отбора лучников
Общество, 25.02.2022
Талантливых юных лучников будут отбирать путём научного прогнозирования
Преподаватель художественной школы из Улан-Удэ стала призёром всероссийского конкурса
Преподаватель художественной школы из Улан-Удэ стала призёром всероссийского конкурса
Общество, 25.02.2022
229 работ детей и преподавателей школы были отобраны на онлайн-выставку
На учебные сборы в Улан-Удэ направили 33 резервиста из района Бурятии
На учебные сборы в Улан-Удэ направили 33 резервиста из района Бурятии
Общество, 25.02.2022
Три дня резервисты будут совершенствовать уровень профессиональной подготовки
Один бурятский вуз попал в топ-5 лучших в ДФО
Один бурятский вуз попал в топ-5 лучших в ДФО
Общество, 25.02.2022
Речь идёт о рейтинге вузов «Национальное призвание»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^