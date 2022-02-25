Нацпроект «Демография» в Бурятии: реальная поддержка тысяч семей с детьми

С данным демографическим процессом напрямую связана тенденция поддержки семей, в которых только рождается ребёнок. В 2019 году принят ряд выплат ранее не предоставлявшихся. Действуют они в рамках национального проекта «Демография», который набирает обороты, в том числе и в Республике Бурятия.
В нём есть раздел по финансовой поддержке семей с детьми, и он один из самых существенных. Это и поддержка семей Бурятии, в которых только появился первый малыш, и поддержка многодетных при рождении третьего ребёнка. За три года бюджетные вливания из консолидированных бюджетов увеличились почти в 4 раза с 974 тыс. рублей в 2019 году до 3,6 млрд. рублей в 2021 году:
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По данным Минсоцзащиты РБ в 2021 году благодаря нацпроекту «Демография» число семей, которые получили финансовую поддержку, выросло. Меры социальной поддержки смогли оформить в 2,5 раза больше семей, чем в 2019 году.
«Президентская» выплата
Рассчитывать на неё могут семьи с невысоким доходом, в которых первый ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года. Доход на 1 члена семьи не должен превышать 30 068 рублей. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года и на 01.02.2022 г. составляет – 14 086 рублей.
Примечательно, что предоставляется выплата до достижения ребёнком возраста 3-х лет, то есть у мамы появилась возможность дольше быть с ребёнком, а по ещё одному направлению нацпроекта «Демография» и пройти переобучение пока длится декретный отпуск.
На 31 декабря 2021 г. количество получателей составило – 11,4 тыс. семей, это в два раза больше, чем в 2019 году. Финансирование составило 1,2 млрд. рублей.
Подробнее об условиях предоставления выплат тут - https://ухибуудущее.рф/.
«Дальневосточные» преференции
Ряд дополнительных выплат предоставляется гражданам Бурятии после вхождения региона в Дальневосточный федеральный округ.
Эти три выплаты, которые выплачиваются семьям при рождении детей, в народе называются «дальневосточными»:
- единовременная выплата при рождении или усыновлении первого ребёнка. Предоставляется всем семьям, без учёта уровня доходов семьи. Размер выплаты на 01.02.2022 г. размер составил 28 172 рублей. За 2021 г. её получили более 3 тыс. семей республики на сумму 88 млн. рублей.
- ежемесячную выплата при рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей могут получать семьи, в которых подушевой доход не превышает 26 203 рубля. Родители, решившиеся на третьего ребёнка, получают пособие в размере детского прожиточного минимума в регионе до достижения ребёнком возраста 3-х лет.
Финансирование за 2021 год составило 1,7 млрд. рублей. Получателей:
- в 2019 г. – 3 тыс. семей;
- в 2020 г. –7,5 тыс. семей;
- в 2021 г. – получают выплату более 12 тыс. семей.
В числе тех, кто является получателем выплаты на третьего ребёнка – семья Мясниковых из Бичурского района. Елена – товаровед, её супруг Михаил трудится вахтовым методом:
- Мы с Мишей знакомы со школы. Он учился на год старше меня. Потом разъехались на учёбу – кто куда. Встретились год спустя и решили, что уже расставаться не будем, - рассказывает многодетная мама. – Первенцем в нашей семье стала дочь. Ей уже 14 лет. Спустя четыре года родился сын, сейчас ему 10. И вот буквально год назад мы стали родителями в третий раз. Теперь у нас ещё одна дочь. Сразу хочу сказать, что, когда родился первый ребёнок такой ощутимой помощи как сейчас для семей с детьми от государства не было. Сейчас – это совершенно другая ситуация. Выплаты на детей, льготы, предусмотренные для многодетных семей – всё это даёт нам возможность уверенно смотреть в завтрашний день.
- региональный «дальневосточный» маткапитал при рождении второго ребёнка. Его размер оставляет 30 % от федерального маткапитала на сегодня это почти 208 тыс. рублей.
Предоставление «дальневосточного» маткапитала не зависит от уровня доходов семьи. За 2021 г. его получили более 2,5 тыс. семей. Финансирование составило – 486 млн рублей.
Кроме того, по линии Пенсионного фонда введён федеральный материнский капитал на 1-го ребёнка. Его сумма составляет на сегодня почти 524 тыс. рублей.
В семье Жанаевых в 2021 году случилась двойная радость в их семье родились близнецы. Деньги молодые родители потратили на улучшение жилищных условий.
- Вчетвером в однокомнатной квартире стало тесно – а теперь у каждого своя комната. Регионального и федерального маткапитала как раз хватило на первоначальный взнос по ипотеке, - поделился глава семейства Алексей.
Мнение эксперта: министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова
- Если объединить все существующие региональные и федеральные меры, - то получаем достаточно развитую систему поддержки семей, которая даёт свои положительные результаты – в Бурятии стабилизируется ситуация по рождаемости. Если с 2014 года показатель «число рождённых детей» снижался достаточно высокими темпами (в 2017 году по сравнению с 2014 годом на 16,5%), то уже в 2020 году число рождённых детей по сравнению с 2019 годом увеличилось на 4%. Отмечу, что финансирование на выплаты семьям с детьми на 2022 год предусмотрены в полном объёме с учётом ежегодной индексации. Подробнее здесь - https://egov-buryatia.ru/minsoc/press_center/news/detail.php?ID=122992.
пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ
Куда обращаться за выплатами?
Оформить перечисленные меры поддержки родители могут через:
- личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- отдел соцзащиты по месту жительства;
- МФЦ (центр госуслуг «Мои документы»).
Если у человека нет возможности подать документы в электронном виде, то можно обратиться по телефону республиканской справочной службы «Наши дети» 8-800-350-57-16 (звонок бесплатный), в г. Улан-Удэ по телефонам единых справочных номеров call-центра: 573-900, 571-600.
И вновь «пилотный» проект
В начале года о новой мере социальной поддержки в Дальневосточном федеральном округе рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Инициатива заключается в предоставлении 1 миллиона рублей семье при рождении третьего и последующего ребёнка:
- Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребёнка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве «пилота» на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО.
Мария Ивайловская