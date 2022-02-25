 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

Нацпроект «Демография» в Бурятии: реальная поддержка тысяч семей с детьми

Нацпроект «Демография» в Бурятии: реальная поддержка тысяч семей с детьми
Общество,  Фото:pixabay.com
В последние годы в Российской Федерации наблюдается спад рождаемости, поэтому все усилия правительства и страны, и региона направлены на решение этой проблемы

С данным демографическим процессом напрямую связана тенденция поддержки семей, в которых только рождается ребёнок. В 2019 году принят ряд выплат ранее не предоставлявшихся. Действуют они в рамках национального проекта «Демография», который набирает обороты, в том числе и в Республике Бурятия.

В нём есть раздел по финансовой поддержке семей с детьми, и он один из самых существенных. Это и поддержка семей Бурятии, в которых только появился первый малыш, и поддержка многодетных при рождении третьего ребёнка. За три года бюджетные вливания из консолидированных бюджетов увеличились почти в 4 раза с 974 тыс. рублей в 2019 году до 3,6 млрд. рублей в 2021 году:



Источник изображения @minsoc_buryatia в сети Инстаграм
По данным Минсоцзащиты РБ в 2021 году благодаря нацпроекту «Демография» число семей, которые получили финансовую поддержку, выросло. Меры социальной поддержки смогли оформить в 2,5 раза больше семей, чем в 2019 году.

«Президентская» выплата

Рассчитывать на неё могут семьи с невысоким доходом, в которых первый ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года. Доход на 1 члена семьи не должен превышать 30 068 рублей. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года и на 01.02.2022 г. составляет – 14 086 рублей.

Примечательно, что предоставляется выплата до достижения ребёнком возраста 3-х лет, то есть у мамы появилась возможность дольше быть с ребёнком, а по ещё одному направлению нацпроекта «Демография» и пройти переобучение пока длится декретный отпуск.

На 31 декабря 2021 г. количество получателей составило – 11,4 тыс. семей, это в два раза больше, чем в 2019 году. Финансирование составило 1,2 млрд. рублей.

Подробнее об условиях предоставления выплат тут - https://ухибуудущее.рф/.



«Дальневосточные» преференции

Ряд дополнительных выплат предоставляется гражданам Бурятии после вхождения региона в Дальневосточный федеральный округ.

Эти три выплаты, которые выплачиваются семьям при рождении детей, в народе называются «дальневосточными»:

- единовременная выплата при рождении или усыновлении первого ребёнка. Предоставляется всем семьям, без учёта уровня доходов семьи. Размер выплаты на 01.02.2022 г. размер составил 28 172 рублей. За 2021 г. её получили более 3 тыс. семей республики на сумму 88 млн. рублей.

- ежемесячную выплата при рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей могут получать семьи, в которых подушевой доход не превышает 26 203 рубля. Родители, решившиеся на третьего ребёнка, получают пособие в размере детского прожиточного минимума в регионе до достижения ребёнком возраста 3-х лет.

Финансирование за 2021 год составило 1,7 млрд. рублей. Получателей:
- в 2019 г. – 3 тыс. семей;
- в 2020 г. –7,5 тыс. семей;
- в 2021 г. – получают выплату более 12 тыс. семей.

В числе тех, кто является получателем выплаты на третьего ребёнка – семья Мясниковых из Бичурского района. Елена – товаровед, её супруг Михаил трудится вахтовым методом:
- Мы с Мишей знакомы со школы. Он учился на год старше меня. Потом разъехались на учёбу – кто куда. Встретились год спустя и решили, что уже расставаться не будем, - рассказывает многодетная мама. – Первенцем в нашей семье стала дочь. Ей уже 14 лет. Спустя четыре года родился сын, сейчас ему 10. И вот буквально год назад мы стали родителями в третий раз. Теперь у нас ещё одна дочь. Сразу хочу сказать, что, когда родился первый ребёнок такой ощутимой помощи как сейчас для семей с детьми от государства не было. Сейчас – это совершенно другая ситуация. Выплаты на детей, льготы, предусмотренные для многодетных семей – всё это даёт нам возможность уверенно смотреть в завтрашний день.

- региональный «дальневосточный» маткапитал при рождении второго ребёнка. Его размер оставляет 30 % от федерального маткапитала на сегодня это почти 208 тыс. рублей.

Предоставление «дальневосточного» маткапитала не зависит от уровня доходов семьи. За 2021 г. его получили более 2,5 тыс. семей. Финансирование составило – 486 млн рублей.

Кроме того, по линии Пенсионного фонда введён федеральный материнский капитал на 1-го ребёнка. Его сумма составляет на сегодня почти 524 тыс. рублей.



В семье Жанаевых в 2021 году случилась двойная радость в их семье родились близнецы. Деньги молодые родители потратили на улучшение жилищных условий.

- Вчетвером в однокомнатной квартире стало тесно – а теперь у каждого своя комната. Регионального и федерального маткапитала как раз хватило на первоначальный взнос по ипотеке, - поделился глава семейства Алексей.

Мнение эксперта: министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова

- Если объединить все существующие региональные и федеральные меры, - то получаем достаточно развитую систему поддержки семей, которая даёт свои положительные результаты – в Бурятии стабилизируется ситуация по рождаемости. Если с 2014 года показатель «число рождённых детей» снижался достаточно высокими темпами (в 2017 году по сравнению с 2014 годом на 16,5%), то уже в 2020 году число рождённых детей по сравнению с 2019 годом увеличилось на 4%. Отмечу, что финансирование на выплаты семьям с детьми на 2022 год предусмотрены в полном объёме с учётом ежегодной индексации. Подробнее здесь - https://egov-buryatia.ru/minsoc/press_center/news/detail.php?ID=122992.



пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ

Куда обращаться за выплатами?

Оформить перечисленные меры поддержки родители могут через:
- личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- отдел соцзащиты по месту жительства;
- МФЦ (центр госуслуг «Мои документы»).

Если у человека нет возможности подать документы в электронном виде, то можно обратиться по телефону республиканской справочной службы «Наши дети» 8-800-350-57-16 (звонок бесплатный), в г. Улан-Удэ по телефонам единых справочных номеров call-центра: 573-900, 571-600.

И вновь «пилотный» проект

В начале года о новой мере социальной поддержки в Дальневосточном федеральном округе рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Инициатива заключается в предоставлении 1 миллиона рублей семье при рождении третьего и последующего ребёнка:
- Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребёнка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве «пилота» на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО.

Мария Ивайловская

правительство РБ Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Шаманы Бурятии высказались о «поцелуе Байкала»
Шаманы Бурятии высказались о «поцелуе Байкала»
Общество, 25.02.2022
Когда-то предки бурят даже заворачивали в войлок копыта скота, чтобы не шуметь на Байкале
Нацпроект «Демография» в Бурятии: реальная поддержка тысяч семей с детьми
Нацпроект «Демография» в Бурятии: реальная поддержка тысяч семей с детьми
Общество, 25.02.2022
В последние годы в Российской Федерации наблюдается спад рождаемости, поэтому все усилия правительства и страны, и региона направлены на решение этой проблемы
Жители Бурятии обеспокоены резким ростом цен на технику
Жители Бурятии обеспокоены резким ростом цен на технику
Общество, 25.02.2022
Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%
В Монголии родились телята-тройняшки
В Монголии родились телята-тройняшки
Общество, 25.02.2022
Это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли, считают местные СМИ
На Байкале появился крокодил
На Байкале появился крокодил
Общество, 25.02.2022
«Глобальное мировое потепление», - шутят очевидцы
В Бурятии открыли новое здание пожарной части
В Бурятии открыли новое здание пожарной части
Общество, 25.02.2022
Старое здание было построено в 1987 году
В Улан-Удэ в выходные дни выступят юные фигуристки
В Улан-Удэ в выходные дни выступят юные фигуристки
Общество, 25.02.2022
Встать на коньки, чтобы добиться хороших результатов, нужно с трёх лет
Жителей Бурятии предупредили о штрафах за езду без диагностической карты
Жителей Бурятии предупредили о штрафах за езду без диагностической карты
Общество, 25.02.2022
Ответственность не распространяется на водителей автомобилей, используемых в личных целях
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ показали трагедию повседневной жизни
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ показали трагедию повседневной жизни
Общество, 25.02.2022
В театре имени Бестужева прошёл предпоказ премьеры спектакля «Любовь людей»
В Улан-Удэ сосны с главной новогодней ёлки переработают в мульчу
В Улан-Удэ сосны с главной новогодней ёлки переработают в мульчу
Общество, 25.02.2022
Работает специальная машина-измельчитель
В Бурятии планируют создать современную модель отбора лучников
В Бурятии планируют создать современную модель отбора лучников
Общество, 25.02.2022
Талантливых юных лучников будут отбирать путём научного прогнозирования
Преподаватель художественной школы из Улан-Удэ стала призёром всероссийского конкурса
Преподаватель художественной школы из Улан-Удэ стала призёром всероссийского конкурса
Общество, 25.02.2022
229 работ детей и преподавателей школы были отобраны на онлайн-выставку
На учебные сборы в Улан-Удэ направили 33 резервиста из района Бурятии
На учебные сборы в Улан-Удэ направили 33 резервиста из района Бурятии
Общество, 25.02.2022
Три дня резервисты будут совершенствовать уровень профессиональной подготовки
Один бурятский вуз попал в топ-5 лучших в ДФО
Один бурятский вуз попал в топ-5 лучших в ДФО
Общество, 25.02.2022
Речь идёт о рейтинге вузов «Национальное призвание»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^