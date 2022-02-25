Нацпроект «Демография» в Бурятии: реальная поддержка тысяч семей с детьми

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пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ

Мария Ивайловская

С данным демографическим процессом напрямую связана тенденция поддержки семей, в которых только рождается ребёнок. В 2019 году принят ряд выплат ранее не предоставлявшихся. Действуют они в рамках национального проекта «Демография», который набирает обороты, в том числе и в Республике Бурятия.В нём есть раздел по финансовой поддержке семей с детьми, и он один из самых существенных. Это и поддержка семей Бурятии, в которых только появился первый малыш, и поддержка многодетных при рождении третьего ребёнка. За три года бюджетные вливания из консолидированных бюджетов увеличились почти в 4 раза с 974 тыс. рублей в 2019 году до 3,6 млрд. рублей в 2021 году:По данным Минсоцзащиты РБ в 2021 году благодаря нацпроекту «Демография» число семей, которые получили финансовую поддержку, выросло. Меры социальной поддержки смогли оформить в 2,5 раза больше семей, чем в 2019 году.Рассчитывать на неё могут семьи с невысоким доходом, в которых первый ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года. Доход на 1 члена семьи не должен превышать 30 068 рублей. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года и на 01.02.2022 г. составляет – 14 086 рублей.Примечательно, что предоставляется выплата до достижения ребёнком возраста 3-х лет, то есть у мамы появилась возможность дольше быть с ребёнком, а по ещё одному направлению нацпроекта «Демография» и пройти переобучение пока длится декретный отпуск.На 31 декабря 2021 г. количество получателей составило – 11,4 тыс. семей, это в два раза больше, чем в 2019 году. Финансирование составило 1,2 млрд. рублей.Подробнее об условиях предоставления выплат тут - https://ухибуудущее.рф/.Ряд дополнительных выплат предоставляется гражданам Бурятии после вхождения региона в Дальневосточный федеральный округ.Эти три выплаты, которые выплачиваются семьям при рождении детей, в народе называются «дальневосточными»:. Предоставляется всем семьям, без учёта уровня доходов семьи. Размер выплаты на 01.02.2022 г. размер составил 28 172 рублей. За 2021 г. её получили более 3 тыс. семей республики на сумму 88 млн. рублей.могут получать семьи, в которых подушевой доход не превышает 26 203 рубля. Родители, решившиеся на третьего ребёнка, получают пособие в размере детского прожиточного минимума в регионе до достижения ребёнком возраста 3-х лет.Финансирование за 2021 год составило 1,7 млрд. рублей. Получателей:- в 2019 г. – 3 тыс. семей;- в 2020 г. –7,5 тыс. семей;- в 2021 г. – получают выплату более 12 тыс. семей.В числе тех, кто является получателем выплаты на третьего ребёнка – семья Мясниковых из Бичурского района. Елена – товаровед, её супруг Михаил трудится вахтовым методом:- Мы с Мишей знакомы со школы. Он учился на год старше меня. Потом разъехались на учёбу – кто куда. Встретились год спустя и решили, что уже расставаться не будем, - рассказывает многодетная мама. – Первенцем в нашей семье стала дочь. Ей уже 14 лет. Спустя четыре года родился сын, сейчас ему 10. И вот буквально год назад мы стали родителями в третий раз. Теперь у нас ещё одна дочь. Сразу хочу сказать, что, когда родился первый ребёнок такой ощутимой помощи как сейчас для семей с детьми от государства не было. Сейчас – это совершенно другая ситуация. Выплаты на детей, льготы, предусмотренные для многодетных семей – всё это даёт нам возможность уверенно смотреть в завтрашний день.. Его размер оставляет 30 % от федерального маткапитала на сегодня это почти 208 тыс. рублей.Предоставление «дальневосточного» маткапитала не зависит от уровня доходов семьи. За 2021 г. его получили более 2,5 тыс. семей. Финансирование составило – 486 млн рублей.Кроме того, по линии Пенсионного фонда введён федеральный материнский капитал на 1-го ребёнка. Его сумма составляет на сегодня почти 524 тыс. рублей.В семье Жанаевых в 2021 году случилась двойная радость в их семье родились близнецы. Деньги молодые родители потратили на улучшение жилищных условий.- Вчетвером в однокомнатной квартире стало тесно – а теперь у каждого своя комната. Регионального и федерального маткапитала как раз хватило на первоначальный взнос по ипотеке, - поделился глава семейства Алексей.министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова- Если объединить все существующие региональные и федеральные меры, - то получаем достаточно развитую систему поддержки семей, которая даёт свои положительные результаты – в Бурятии стабилизируется ситуация по рождаемости. Если с 2014 года показатель «число рождённых детей» снижался достаточно высокими темпами (в 2017 году по сравнению с 2014 годом на 16,5%), то уже в 2020 году число рождённых детей по сравнению с 2019 годом увеличилось на 4%. Отмечу, что финансирование на выплаты семьям с детьми на 2022 год предусмотрены в полном объёме с учётом ежегодной индексации. Подробнее здесь - https://egov-buryatia.ru/minsoc/press_center/news/detail.php?ID=122992.Оформить перечисленные меры поддержки родители могут через:- личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг;- отдел соцзащиты по месту жительства;- МФЦ (центр госуслуг «Мои документы»).Если у человека нет возможности подать документы в электронном виде, то можно обратиться по телефону республиканской справочной службы «Наши дети» 8-800-350-57-16 (звонок бесплатный), в г. Улан-Удэ по телефонам единых справочных номеров call-центра: 573-900, 571-600.В начале года о новой мере социальной поддержки в Дальневосточном федеральном округе рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Инициатива заключается в предоставлении 1 миллиона рублей семье при рождении третьего и последующего ребёнка:- Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребёнка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве «пилота» на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО.