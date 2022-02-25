Это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли, считают местные СМИ
В сомоне Тариалан аймака Хубсугул в Монголии родились телята-тройняшки. Они появились на свет в стаде пастуха Б.Жавзан. Два телёнка - самцы и одна самка. В аймаке считают это редким событием. Всего в семье пастуха Жавзана более 30 голов крупного рогатого скота, сообщает centralasia.media.
- Тройня для коровы – это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли. И особенно, если принесённое потомство здоровое. Обычно у коров в год рождается по одному телёнку, даже двойни бывают редко, – пишут местные СМИ.
По предварительным результатам проведённой в конце года переписи скота аймак Хубсугул насчитывал около 7 млн. голов скота. Из них насчитано 2 800 голов верблюдов, более 300 тыс. голов лошадей, свыше 510 тыс. голов крупного рогатого скота, почти 3 млн. овец и 2,6 млн. коз.
Хубсугул - самый северный аймак Монголии. Его северная граница образует границу между Монголией и Россией. Название аймака происходит от озера Хубсугул. Вокруг озера и на север от него находятся самые крупные лесные массивы в Монголии, являющиеся продолжением южно-сибирской тайги. Живописные окрестности озера, называемого «малым Байкалом», являются популярным местом отдыха в Монголии и сюда наведываются отдохнуть российские граждане. Дорога на Хубсугул на российской стороне проходит через пограничный пункт Монды, что в Тункинском районе Бурятии.
В Монголии родились телята-тройняшки
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