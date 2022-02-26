В Москве пройдут сольные концерты артистов Бурятии

Перед гостями и жителями столицы выступят Чингис Аюшеев и Валентина Соломенникова



26 февраля в большом зале центрального дома работников искусств в Москве состоится сольный концерт лауреата госпремии Бурятии Валентины Соломенниковой «Душа Сибири» (6+) в сопровождении ансамбля «Байкальские волны». Валентина Соломенникова – лауреат государственной премии РБ, премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты», всероссийского конкурса имени Л. Руслановой, международного конкурса исполнителей русского романса имени С. Есенина, магистр РАМ имени Гнесиных.



В концерте прозвучат бурятские и русские песни: «Славное море священный Байкал», «Ургы», «Эжымнии», «Тоонто нютаг», «Любо, братцы, любо», «Ой, завьюжила, заворожила» и многие другие.



26 марта в Московском академическом музыкальном театре имени народных артистов К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко состоится сольный концерт ведущего солиста театра, заслуженного артиста Бурятии Чингиса Аюшеева (6+).



На концерте прозвучат популярные песни, написанные для тенорового репертуара на разных языках. В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов, лауреат национальной театральной премии «Онегин», приглашённая солистка театра оперы и балета Республики Коми сопрано Елена Аюшеева. Концертмейстер – заслуженная артистка РФ, профессор МГК им. Чайковского и Датской королевской академии музыки Ирина Осипова. Об этом сообщает группа «Бурятское землячество в Москве».

