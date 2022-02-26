В музее Иркутской области построят копию Аларского дацана

В музее идёт строительство 11 религиозных объектов



В этнографическом музее «Тальцы» на Байкальском тракте в Иркутской области достроили Троицкую церковь. Церковь будет действующей, в том числе в ней планируют проводить венчания.



Всего в музее запланировано строительство 11 религиозных объектов. Это семь православных храмов, татарская мечеть, католический костёл, синагога и буддистская молельня. Проект последней закончили недавно. Это будет копия Аларского дацана, построенного в 1891 году. Чертежи сохранились до нашего времени. Известно все, вплоть до цвета фасада.



Также на сегодняшний день в «Тальцах» ведутся работы по воссозданию татарской мечети. Точно такая же находилась в селении Нижняя Слобода Жигаловского района. Она была построена во второй половине XIX века. Кроме того, продолжается строительство католического костёла в переселенческой зоне музея, чтобы лучше отразить культуру этносов, переселившихся в Прибайкалье по столыпинской аграрной реформе в начале 20 века. Об этом сообщает управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям со ссылкой на пресс-службу музея.

