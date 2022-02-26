Братчанин стал чемпионом России по ездовому спорту

Ещё один спортсмен из Иркутской области выиграл серебряную медаль



Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России по ездовому спорту по снежным дисциплинам, который проходил в середине февраля в Тотьме в Вологодской области. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из Санкт-Петербурга, Тюменской, Сахалинской, Владимирской, Ленинградской, Калужской областей и других регионов страны.



По итогам двух этапов в дисциплине «нарта – спринт 6 собак» первое место занял братчанин Григорий Воронцов с результатом 1 час 5 минут 52,16 секунды. Второе место также занял спортсмен из Братска Никита Проценко, его результат составил 1 час 7 минут 7,66 секунды. Третий результат в этой дисциплине показала спортсменка из Санкт-Петербурга Ирина Воронцова (1:10:01,66).



В зачёт шло общее время за два этапа, которые проходили в течение двух соревновательных дней. За каждый этап участники преодолевали дистанцию 13,7 км. На чемпионате страны Григорий Воронцов и Никита Проценко выполнили норматив кандидата в мастера спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

