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В Улан-Удэ в выходные дни выступят юные фигуристки

В Улан-Удэ в выходные дни выступят юные фигуристки
Общество,  Фото:pixabay.com
Встать на коньки, чтобы добиться хороших результатов, нужно с трёх лет

В Улан-Удэ состоятся контрольные прокаты (0+) юных фигуристок, которые готовятся к разным стартам на всероссийском уровне. Сегодня, 25 февраля бурятские спортсменки выступают в Уссурийске на Кубке Приморья, где принимают участие фигуристки от 5 до 12 лет.

- Они вошли в пятёрку лидеров этого Кубка. Клуб «Сияние» работает в столице Бурятии более 12 лет и насчитывает в своих рядах 100 спортсменов. Готовит детей к состязаниям тренер из Москвы, - рассказала «Байкал-Daily» о своём клубе администратор Наталья Буланова.

Клуб уже может гордиться своими воспитанницами. В прошлом году 10-летняя Полина прыгнула двойной аксель на соревнованиях в Воронеже. У неё третий спортивный разряд. Шестилетняя Злата принимала участие в 14 стартах всероссийских соревнований. У неё в багаже две серебряных и пять золотых медалей. У неё второй юношеский разряд.

По словам Наталья Булановой, перспективы у клуба есть, но пока каток в Улан-Удэ работает только третий год.

- На этой неделе состоялись контрольные прокаты наших самых юных фигуристов. Это мероприятие демонстрирует всё то, чему ребёнок научился на занятиях по фигурному катанию, - сообщается на странице клуба в соцсети.

Некоторые дети тренируются в «Сиянии» всего несколько месяцев, но уже смогли порадовать и тренеров и родителей своими достижениями. Первые ласточки и саночки, пистолетики и фонарики не оставили равнодушными зрителей, собравшихся на трибунах.

спорт фигурное катание

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