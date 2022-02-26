В Бурятии проведут капремонт спортзалов 6 школ

На эти цели выделено более 20 млн рублей



В текущем году капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций пройдёт в шести районах Бурятии. Общее финансирование составит более 20 млн рублей.



По результатам проведённого отбора предусмотрено обновление 6 спортивных залов в 6 школах:

- Новоильинский агротехнический лицей Заиграевского района (предусмотрено 3,55 млн. руб.);

- Майская СОШ Курумканского района (предусмотрено 3,65 млн. руб.);

- Иракиндинская СОШ Муйского района (предусмотрено 3,5 млн. руб.);

- Убур-Дзокойская ООШ Селенгинского района (предусмотрено 3,3 млн. руб.);

- Большекуналейская СОШ Тарбагатайского района (предусмотрено 2,45 млн. руб.);

- Новоселенгинская школа-интернат Селенгинского района (предусмотрено 3,7 млн. руб.).



В декабре прошлого года было подписано соглашение с министерством просвещения России. В настоящее время ведутся работы по определению подрядных организаций, сообщает пресс-служба минобразования РБ.

