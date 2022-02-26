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В Бурятии проведут капремонт спортзалов 6 школ

В Бурятии проведут капремонт спортзалов 6 школ
Общество,  Фото:pexels.com
На эти цели выделено более 20 млн рублей

В текущем году капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций пройдёт в шести районах Бурятии. Общее финансирование составит более 20 млн рублей.

По результатам проведённого отбора предусмотрено обновление 6 спортивных залов в 6 школах:
- Новоильинский агротехнический лицей Заиграевского района (предусмотрено 3,55 млн. руб.);
- Майская СОШ Курумканского района (предусмотрено 3,65 млн. руб.);
- Иракиндинская СОШ Муйского района (предусмотрено 3,5 млн. руб.);
- Убур-Дзокойская ООШ Селенгинского района (предусмотрено 3,3 млн. руб.);
- Большекуналейская СОШ Тарбагатайского района (предусмотрено 2,45 млн. руб.);
- Новоселенгинская школа-интернат Селенгинского района (предусмотрено 3,7 млн. руб.).

В декабре прошлого года было подписано соглашение с министерством просвещения России. В настоящее время ведутся работы по определению подрядных организаций, сообщает пресс-служба минобразования РБ.
Бурятия спортивный зал школа капитальный ремонт образование

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