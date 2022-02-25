Жителей Бурятии предупредили о штрафах за езду без диагностической карты

Ответственность не распространяется на водителей автомобилей, используемых в личных целях
Госавтоинспекция Бурятии напомнила о введении ответственности за управление транспортом без диагностической карты.
- С 1 марта вступает в силу ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ, устанавливающая ответственность за управление транспортным средством, по которому не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая его допуск к участию в дорожном движении. Ответственность не распространяется на водителей легковых автомобилей и мототранспорта, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, - сообщает Госавтоинспекция Бурятии.
Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.
Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение 24 часов с момента первого выявления.
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