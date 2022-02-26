На благоустройство выделено около 9 миллионов рублей
Новые спортивные площадки, воркаут компекс и инклюзивные зоны появятся в двух дворах Баунтовского района Бурятии. На строительство площадок с зонами отдыха для разных возрастов выделено почти 9 миллионов рублей.
В сёлах Багдарин и Романовка уже определены территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Так в селе Багдарин планируется благоустройство дворовой территории площадью более 2 тысяч квадратных метров на сумму 7 миллионов рублей. Там будет расположена всесезонная спортивная площадка, воркаут комплекс и инклюзивная зона.
А в селе Романовка дворовая территория будет включать в себя три зоны: для детей до 3 лет, до 14 лет и спортивная площадка. На её строительство выделено 1 миллион 900 тысяч рублей. Строительные работы планируют начать в мае, а завершить в декабре этого года.
Кроме этого, в Бунтовском районе в этом году благоустроят 4 дворовых и 3 общественных территории в рамках федерального и нацпроекта, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Дворы Баунтовского района Бурятии превратят в мини-парки
Общество, Фото:
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