В Русском драмтеатре в Улан-Удэ показали трагедию повседневной жизни





Спектакль «Любовь людей» (18+) по пьесе Дмитрия Богославского в постановке Павла Зобнина вернулся в репертуар Русского драмтеатра. Спектакль был перенесён из помещения Молодежного художественного театра, где шёл несколько лет, на большую сцену Русского драмтеатра.Премьера капитально восстановленной постановки состоится 25 и 26 февраля.- Этот спектакль о любви. В 2012 году мы сделали его быстро за пять дней. Мы чувствовали тепло, исходящее от драматурга и режиссёра, но зрителям его, наверняка, смотреть тяжело. Такую любовь, как у Люськи терпеть, вообще, нельзя, от неё надо вставать и уходить, вот так все мы и живём, - рассказала «Байкал-Daily» актриса Алена Байбородина, сыгравшая главную роль в спектакле.Первая премьера спектакля «Любовь людей» по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского состоялась в 2012 году в рамках I Российской экспериментальной лаборатории современной драматургии и молодой режиссуры «АРТэрия» и произвела эффект разорвавшейся бомбы, стала театральным шоком. СМИ одарило постановку редким комплиментом, назвав «одной из самых стоящих внимания», которым располагал тогда театральный Улан-Удэ.На этот раз предпоказ драмы снова захватил зрителя и не отпускал до последней минуты. Рассказ о жизни деревенских жителей Подмосковья – картинка, представляющая реалии сегодняшних будней жителей всей России. В одной небольшой деревне кипят страсти, почти шекспировские, где люди любят друг друга и убивают себя и свою любовь.Современные проблемы в семьях отражены на сцене Русского драматического театра. Актеры выложились на все 100 процентов, зрители получили дозу «высокого искусства», где все замешано на надрыве, крике и страшной правде жизни.По сообщению пресс-службы театра, пьеса «Любовь людей» в 2011 году заявила о себе как ярчайшее событие в мире драматургии, вошла в шорт-лист конкурса «Евразия», стала открытием фестиваля молодой драматургии «Любимовка», победила в интернет-голосовании «Конкурса конкурсов» Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», конкурсе «Действующие лица-2012». В России впервые была поставлена в Театре Маяковского, улан-удэнский театр стал вторым, кто осмелился предложить зрителю «черную и беспросветную», как многие считали, пьесу. Тогда молодой талантливый артист и драматург Дмитрий Богославский создал самый бескомпромиссный рассказ об отношениях мужчин и женщин: вечная тема звучит современно и жестко. Прошло почти 10 лет после первой премьеры, а тема актуальности, увы, не теряет. И по-прежнему вызовет у кого-то шок.– Любовь – прекрасное, светлое, высокое чувство. Но любовь неразделенная, любовь обиженная, недооцененная или неудовлетворенная разлукой с любимым – это боль, болезнь, кислота, разъедающая души, – говорит режиссер-постановщик Павел Зобнин. – Герои спектакля – простые, хорошие люди, каждый по-своему переживают это мучительное, разрушающее человека состояние: кто-то молчит и терпит, кто-то слабеет и спивается, а кто-то бунтует и даже доходит до преступления.Спектакль несколько лет шел в здании Молодёжного художественного театра Улан-Удэ, но подчинившись коррективам, которые вносит жизнь, практически без изменений режиссёрского замысла, был перенесён на сцену Русского драматического театра и начинает новую жизнь. Здесь для него построены зрительный зал и новые декорации. Это будет сцена на сцене, поэтому камерное пространство для зрителей сохранится. Близость к актерам позволит заглянуть вглубь каждого героя, прочувствовать происходящее, вместе пройти путь страданий и искупления.Восстановление спектакля связано не только с его переносом на сцену ГРДТ, но и с заменой нескольких артистов. На роль Лидии Федоровны, матери главного героя спектакля, введена новая актриса бестужевцев Надежда Разуваева. В других ролях сыграли Артур Шувалов и Аюр Доржиев. Остальной актерский состав остался без изменений.