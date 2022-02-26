В Бурятии отремонтируют шесть мостов в аварийном состоянии

Они расположены в 6 районах республики
В этом году в Бурятии начнётся ремонт шести мостов, имеющих высокую степень износа. Они расположены в Еравнинском, Кабанском, Заиграевском, Бичурском, Курумканском и Прибайкальском районах республики.
Так, в 2022 году стартует капитальный ремонт моста через реку Итанца в селе Лиственничное Прибайкальского района, где проживает более 160 человек. В настоящее время путепровод находится в аварийном состоянии. Меж тем мост обеспечивает проезд местных жителей в соседние села, в которых находятся большинство социально значимых объектов. Его протяжённость - 37 метров. Срок ввода в эксплуатацию – 2023 год.
В Курумканском районе приступят к капитальному ремонту мостового перехода через реку Аргада на дороге, соединяющей села Барагхан и Харгану, ремонт продлится также два года.
Что касается мостов регионального значения, то здесь также планируется ремонт. Уже в этом году планируют отремонтировать мост через реку Алтан, расположенному на 347 километре региональной автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Еравнинском районе и мост в Заиграевском районе на 1 км автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск.
В Бичурском районе приступят к ремонту моста на 81 км автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Ремонт через реку Телья в Кабанском районе на 10 км региональной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье начался ещё в прошлом году. Мост, построенный в 80-х годах, был изношен, конструкции заборных стенок и пролётных строений уже имели существенные разрушения, появилась просадка насыпи на подходах к мосту.
- Согласно новым правилам, теперь ежегодно часть финансирования, поступающего в рамках реализации национального проекта, будет выделяться на ремонт мостов и путепроводов. Таким образом мы сможем отремонтировать и муниципальные объекты, которые долгое время не приводили в порядок из-за ограниченных финансовых возможностей местных бюджетов, – отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В настоящее время ведётся работа по разработке проектной документации на ремонт мостов и путепроводов на последующие годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В Бурятии отремонтируют шесть мостов в аварийном состоянии
Общество, Фото:
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