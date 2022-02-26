 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 февраля

25 февраля

Популярное

В Бурятии отремонтируют шесть мостов в аварийном состоянии

В Бурятии отремонтируют шесть мостов в аварийном состоянии
Общество,  Фото:pixabay.com
Они расположены в 6 районах республики

В этом году в Бурятии начнётся ремонт шести мостов, имеющих высокую степень износа. Они расположены в Еравнинском, Кабанском, Заиграевском, Бичурском, Курумканском и Прибайкальском районах республики.

Так, в 2022 году стартует капитальный ремонт моста через реку Итанца в селе Лиственничное Прибайкальского района, где проживает более 160 человек. В настоящее время путепровод находится в аварийном состоянии. Меж тем мост обеспечивает проезд местных жителей в соседние села, в которых находятся большинство социально значимых объектов. Его протяжённость - 37 метров. Срок ввода в эксплуатацию – 2023 год.

В Курумканском районе приступят к капитальному ремонту мостового перехода через реку Аргада на дороге, соединяющей села Барагхан и Харгану, ремонт продлится также два года.

Что касается мостов регионального значения, то здесь также планируется ремонт. Уже в этом году планируют отремонтировать мост через реку Алтан, расположенному на 347 километре региональной автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Еравнинском районе и мост в Заиграевском районе на 1 км автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск.

В Бичурском районе приступят к ремонту моста на 81 км автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Ремонт через реку Телья в Кабанском районе на 10 км региональной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье начался ещё в прошлом году. Мост, построенный в 80-х годах, был изношен, конструкции заборных стенок и пролётных строений уже имели существенные разрушения, появилась просадка насыпи на подходах к мосту.

- Согласно новым правилам, теперь ежегодно часть финансирования, поступающего в рамках реализации национального проекта, будет выделяться на ремонт мостов и путепроводов. Таким образом мы сможем отремонтировать и муниципальные объекты, которые долгое время не приводили в порядок из-за ограниченных финансовых возможностей местных бюджетов, – отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

В настоящее время ведётся работа по разработке проектной документации на ремонт мостов и путепроводов на последующие годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Бурятия дорожный ремонт мост капитальный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отремонтируют шесть мостов в аварийном состоянии
В Бурятии отремонтируют шесть мостов в аварийном состоянии
Общество, 26.02.2022
Они расположены в 6 районах республики
«Мастером дистанта» в Улан-Удэ стала учитель информатики
«Мастером дистанта» в Улан-Удэ стала учитель информатики
Общество, 26.02.2022
Конкурс дистанционных уроков проходил во второй раз
В Бурятии по-весеннему тепло
В Бурятии по-весеннему тепло
Общество, 26.02.2022
В Улан-Удэ днём всего -1
Солдат из Бурятии участвовал в лыжном переходе, посвящённом 80-летию операции 1942 года
Солдат из Бурятии участвовал в лыжном переходе, посвящённом 80-летию операции 1942 года
Общество, 25.02.2022
80 солдат-десантников прошли на лыжах четыре области и 16 городов России
На юге Байкала проведут ледовый марафон
На юге Байкала проведут ледовый марафон
Общество, 25.02.2022
Место и время старта, место финиша определят за одни сутки до старта
Запущен сайт для сбора предложений по развитию Читы
Запущен сайт для сбора предложений по развитию Читы
Общество, 25.02.2022
Каждый может поделиться своим видением до 24 марта этого года
Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Общество, 25.02.2022
В соревнованиях примут участие ветераны и любители
Стартуют туристические авиарейсы между Бурятией и Сахалином
Стартуют туристические авиарейсы между Бурятией и Сахалином
Общество, 25.02.2022
Первые туристы из Южно-Сахалинска прибудут в Улан-Удэ 27 февраля
Монголка собирается взойти на третий по высоте пик мира
Монголка собирается взойти на третий по высоте пик мира
Общество, 25.02.2022
Ранее она покорила Эверест и Чогори
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил авианалёт «противника»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил авианалёт «противника»
Общество, 25.02.2022
Корабли Тихоокеанского флота провели учения по прикрытию пункта базирования от авиаудара
В Улан-Удэ зафиксирован повышенный спрос на наличные в банкоматах
В Улан-Удэ зафиксирован повышенный спрос на наличные в банкоматах
Общество, 25.02.2022
Не во всех банкоматах в пятницу была возможность получить наличные
Лыжники Бурятии стали призёрами первенства Иркутской области
Лыжники Бурятии стали призёрами первенства Иркутской области
Общество, 25.02.2022
В соревнованиях приняло участие более 150 человек
Легкоатлеты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Легкоатлеты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Общество, 25.02.2022
Победителем в забеге на 200 метров стал Виктор Тетерин
Алиса Жамбалова завоевала вторую «бронзу» на Кубке России
Алиса Жамбалова завоевала вторую «бронзу» на Кубке России
Общество, 25.02.2022
Бурятская лыжница стала на шаг ближе к возвращению в национальную сборную
У белокрылых клестов появляются птенцы в Бурятии
У белокрылых клестов появляются птенцы в Бурятии
Общество, 25.02.2022
Февральский мороз не помеха для брачных «вольностей» некоторых птиц в Прибайкалье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^