Забайкалье примет международный фестиваль искусств

Концерты «Цветущего Багульника» пройдут в Чите с 25 марта по 10 апреля



Открытие международного фестиваля искусств «Цветущий Багульник» пройдёт в Чите 25 марта в Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема.



В этом году фестиваль состоится уже в 46 раз. В первый день «Цветущего багульника» 25 марта в 18:30 на сцене будет представлена программа «Антонио Вивальди. Венецианское барокко» (6+) в исполнении государственного камерного оркестра филармонии и известной российской флейтистки, лауреата международных конкурсов Ирины Стачинской из Москвы. Концерт состоится в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны».



- Перед открытием церемонии гостей ожидают яркие фотозоны и креативные арт-объекты, которые запомнятся зрителям. Фестиваль «Цветущий багульник», является визитной карточкой Забайкальского края, каждый концерт — это отдельный мир, который открывает двери в истинную красоту искусства, - рассказали в краевой филармонии.



26 марта в 12:00 артисты камерного ансамбля «Тет-а-тет» впервые представят программу «Ларец сказок» (6+). Для гостей филармонии прозвучат избранные номера из сборника Петра Чайковского - «Детский альбом».



2 апреля в 15.00 и 18.30 в органном зале состоится концерт известного российского органиста, лауреата международных конкурсов Константина Волостнова из Москвы. Артист представит программу из духовных произведений Иогана Баха - «Большой стиль» (6+).



3 апреля в 16:00 пройдёт концерт вокальной и инструментальной музыки (6+). Программу представит государственный Русский ансамбль имени Николая Будашкина. Концерт проводится при поддержке проекта «Всероссийские филармонические сезоны».



9 апреля в 16:00 состоится концерт московского арт-проекта «Opera Drive». Лауреаты международных конкурсов представят вокальный проект «Мировая solyanka» (6+), где прозвучит музыка разных жанров: от оперы до рока. В программе – знаменитые арии из опер и оперетт, известные итальянские песни, хиты мировой эстрады.



10 апреля в 16:00 состоится финальное мероприятие проекта - концерт гостей из Москвы - народного артиста России Даниила Крамера (фортепиано) и Дениса Мажукова - музыканта с мировым именем (фортепиано). Артисты представят популярную программу «Jazz'n'Roll» (6+).



- Главная цель международного фестиваля «Цветущий багульник» – знакомство забайкальцев с шедеврами классической музыки в исполнении ведущих российских и зарубежных музыкальных коллективов и исполнителей, а также встреча с лучшими музыкантами современности и их творчеством, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Фестиваль впервые состоялся в Чите в 1976 году. Сегодня это одно из крупнейших и значимых событий на территории Забайкальского края и имеет статус культурного бренда региона. В 1976 году фестиваль стал всероссийским, а с 2006 года приобрёл статус международного.



Возрастное ограничение 6+

