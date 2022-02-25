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В Улан-Удэ сосны с главной новогодней ёлки переработают в мульчу

В Улан-Удэ сосны с главной новогодней ёлки переработают в мульчу
Общество, 
Работает специальная машина-измельчитель 

На площади Советов Улан-Удэ закончился демонтаж главной новогодней елки. Некоторые жители переживали, что живые сосны распилят и отправят на дрова. Однако украшавшие зелёную красавицу сосны переработают в полезную мульчу, сообщает комитет городского хозяйства.

- Все сосны мы переработаем с помощью специальной рубительной машины-измельчителя. В дальнейшем используем её для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников. Летом под мульчей почва не перегревается, не трескается, а зимой она защищает корни от морозов, – рассказала заместитель директора по благоустройству и озеленению МБУ «Городское лесничество» Эржэна Батлаева.

За сезон сотрудники «Городского лесничества» для защиты леса и жилых массивов от лесных пожаров создают сотни километров просек. Сосны для украшения главной ёлки были взяты с минерализованных полос и противопожарных разрывов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 февраля, в Улан-Удэ наступило время демонтажа городских ёлок. Горожане увидели, как убирают новогоднее дерево около Русского драмтеатра, что находится в Октябрьском районе столицы Бурятии.

21 февраля начался демонтаж ледового городка и новогодней ёлки. Сотрудники Горсвета начали убирать новогодние украшения на главной площади Улан-Удэ. На объекте работали 13 человек. В работу задействованы две автовышки, автобус и буроям. Отметим, ледовый городок 2023 года будет спортивным.

деревья

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