В Улан-Удэ сосны с главной новогодней ёлки переработают в мульчу

На площади Советов Улан-Удэ закончился демонтаж главной новогодней елки. Некоторые жители переживали, что живые сосны распилят и отправят на дрова. Однако украшавшие зелёную красавицу сосны переработают в полезную мульчу, сообщает комитет городского хозяйства.
- Все сосны мы переработаем с помощью специальной рубительной машины-измельчителя. В дальнейшем используем её для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников. Летом под мульчей почва не перегревается, не трескается, а зимой она защищает корни от морозов, – рассказала заместитель директора по благоустройству и озеленению МБУ «Городское лесничество» Эржэна Батлаева.
За сезон сотрудники «Городского лесничества» для защиты леса и жилых массивов от лесных пожаров создают сотни километров просек. Сосны для украшения главной ёлки были взяты с минерализованных полос и противопожарных разрывов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 февраля, в Улан-Удэ наступило время демонтажа городских ёлок. Горожане увидели, как убирают новогоднее дерево около Русского драмтеатра, что находится в Октябрьском районе столицы Бурятии.
21 февраля начался демонтаж ледового городка и новогодней ёлки. Сотрудники Горсвета начали убирать новогодние украшения на главной площади Улан-Удэ. На объекте работали 13 человек. В работу задействованы две автовышки, автобус и буроям. Отметим, ледовый городок 2023 года будет спортивным.