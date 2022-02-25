Корабли Тихоокеанского флота провели учения по прикрытию пункта базирования от авиаудара
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели тренировку по прикрытию пункта базирования на Камчатке от средств воздушного нападения условного противника. В учении были задействованы экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Гремящий» и «Громкий», а также фрегата «Маршал Шапошников».
По легенде учения авиация условного противника совершила авианалёт на пункт постоянной дислокации сил Тихоокеанского флота, куда ранее зашёл отряд кораблей после учения в Охотском море и Авачинском заливе. Расчёты противовоздушной обороны кораблей отработали алгоритм действий при отражении условного воздушного удара. Личный состав с помощью средств ПВО обнаружил и взял на сопровождение имитированные цели, а при входе воздушных объектов в зону поражения средств противовоздушной обороны условно уничтожил их.
- Тренировка была проведена в соответствие с планом боевой подготовки флота. Условные цели в ходе учения были обозначены электронным способом, - сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил авианалёт «противника»
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