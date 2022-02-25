Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил авианалёт «противника»

Корабли Тихоокеанского флота провели учения по прикрытию пункта базирования от авиаудара



Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели тренировку по прикрытию пункта базирования на Камчатке от средств воздушного нападения условного противника. В учении были задействованы экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Гремящий» и «Громкий», а также фрегата «Маршал Шапошников».



По легенде учения авиация условного противника совершила авианалёт на пункт постоянной дислокации сил Тихоокеанского флота, куда ранее зашёл отряд кораблей после учения в Охотском море и Авачинском заливе. Расчёты противовоздушной обороны кораблей отработали алгоритм действий при отражении условного воздушного удара. Личный состав с помощью средств ПВО обнаружил и взял на сопровождение имитированные цели, а при входе воздушных объектов в зону поражения средств противовоздушной обороны условно уничтожил их.



- Тренировка была проведена в соответствие с планом боевой подготовки флота. Условные цели в ходе учения были обозначены электронным способом, - сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.

