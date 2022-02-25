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Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике

Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие ветераны и любители

В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» 26 февраля будет проходить открытый зимний чемпионат Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Читы, Улан-Удэ, Барнаула, Новосибирска и других городов.

К участию в чемпионате в группе ветеранов допускаются мужчины и женщины от 30 лет и старше, среди любителей – спортсмены младше 30 лет. Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным группам: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 лет и старше. Участники будут соревноваться в следующих видов: бег на 60 метров с барьерами, на 60, 200, 400, 800, 3000 метров, эстафета 4х200 метров, прыжки в высоту и длину, толкание ядра.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, открытый зимний чемпионат Сибири и Дальнего Востока является традиционным. В этом году он станет подготовительным к чемпионату России по лёгкой атлетике среди ветеранов, который состоится 12-13 марта в Саранске.

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