В Бурятии планируют создать современную модель отбора лучников

Талантливых юных лучников будут отбирать путём научного прогнозирования
В Бурятии бывшие и действующие чемпионы по стрельбе из лука, призёры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира, а также спортсмены, желающие профессионально заняться этим видом спорта, станут объектами необычного исследования. Об этом сообщил главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин на межрегиональной конференции по спортивной медицине.
- Стрельба из лука в Бурятии – это не только вид спорта, это многовековые традиции от способа выживания в прошлом до национального вида спорта в настоящем. Согласно статистике за 2021 год, численность занимающихся этим видом спорта составила 3217 человек, проходящих спортивную подготовку по данному виду – больше тысячи. Лучники в Бурятии на протяжении многих лет демонстрируют соревновательную стабильность в достижении успехов на всероссийских, международных, олимпийских уровнях. Накоплен богатейший опыт традиционной медицины с помощью, которой можно сформировать психофизиологическую устойчивость в экстремальной-спортивной конкуренции, - пояснил Ярослав Шубин.
Специалисты намерены заняться научным прогнозированием одарённости для своевременного раскрытия юных дарований. У лучников возьмут анализы ДНК.
- Предметом исследования станут биологические материалы – это кровь и волосы с целью определения элементного состава тела. Врождённые характеристики – спортивные задатки, уровень стрессоустойчивости, спортивной мотивации, параметры телосложения и предрасположенности к возникновению тех или иных болезней и травм. Динамические показатели – физическая, психофизиологическая, функциональная и техническая подготовленность, также пищевой статус и здоровье спортсмена в целом, - сообщил Ярослав Шубин.
На основе полученных данных создадут биобанк спортсменов.
- Наши задачи на текущий момент. Первое – это провести анализ существующего спортивного отбора и создать условие для раскрытия талантов. Второе – сформировать биобанк спортсменов. Третье – это разработка научных моделей в том числе с использованием генетических технологий отбора на тренировочный этап спортивной подготовки одарённых детей. Далее разработка современных моделей, оценки физической, функциональной, психофункциональной и технико-тактической подготовки. Также предусматривается разработка модели, профилактической, предиктивной спортивной медицины с индивидуализацией подхода обследования - добавил Ярослав Шубин.
Формирование биобанка ДНК выдающихся спортсменов позволит специалистам создать модельные врождённые характеристики по этому виду спорта.
- Уважаемые коллеги, этот проект на наш взгляд, возможно, ещё не совсем совершенен. Требует доработки и обсуждений, будем признательны за все критические замечания, дополнения и нам очень важно знать ваше мнение, что позволит воплотить задуманное, - подытожил Шубин.
В Бурятии планируют создать современную модель отбора лучников
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