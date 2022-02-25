Бурятская лыжница стала на шаг ближе к возвращению в национальную сборную
Алиса Жамбалова завоевала вторую медаль на финале Кубка России. Спортсменка из Бурятии стала бронзовым призёром в спринте. В финальной гонке Алиса Жамбалова показала время 5:10.24, уступив лидеру 0.33 секунды.
Ранее лыжница завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке 10 километров свободным стилем.
Финал Кубка России проходит в Тюмени. Впереди у лыжников ещё две гонки. 26 февраля пройдёт командный спринт, 27 февраля – скиатлон 15/30 километров, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
Алиса Жамбалова завоевала вторую «бронзу» на Кубке России
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