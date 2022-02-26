Стартовал челлендж «Бурятия поздравляет ЮИД!»

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Его участниками могут стать школьники в возрасте от 7 до 15 лет



Школьников Бурятии приглашают принять участие в челлендже «Бурятия поздравляет ЮИД!». Мероприятие проводится ко Дню образования отрядов юных инспекторов движения.



Участниками челленджа могут стать члены отрядов ЮИД республики возрастом от 7 до 15 лет. Для участия они должны записать видеоролик с поздравлениями и пожеланиями в честь Дня рождения ЮИД и опубликовать в любых социальных сетях по 4 марта. Подробную информацию можно узнать в положении на сайте ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



- В Республике Бурятия более 9 тысяч школьников пропагандируют правила дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах города среди учащихся своей школы, - сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.



Возрастное ограничение 6+

