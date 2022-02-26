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Стартовал челлендж «Бурятия поздравляет ЮИД!»

Стартовал челлендж «Бурятия поздравляет ЮИД!»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Его участниками могут стать школьники в возрасте от 7 до 15 лет

Школьников Бурятии приглашают принять участие в челлендже «Бурятия поздравляет ЮИД!». Мероприятие проводится ко Дню образования отрядов юных инспекторов движения.

Участниками челленджа могут стать члены отрядов ЮИД республики возрастом от 7 до 15 лет. Для участия они должны записать видеоролик с поздравлениями и пожеланиями в честь Дня рождения ЮИД и опубликовать в любых социальных сетях по 4 марта. Подробную информацию можно узнать в положении на сайте ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

- В Республике Бурятия более 9 тысяч школьников пропагандируют правила дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах города среди учащихся своей школы, - сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия челлендж ЮИД дети безопасность дорожного движения

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