Три дня резервисты будут совершенствовать уровень профессиональной подготовки
На территории Курумканского района Бурятии существует мобилизационный людской резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и заключивших контракт на добровольной основе, так называемых резервистов.
- Условия нахождения в резерве таковы, что гражданин, продолжая работать на основном месте, получает дополнительные выплаты и льготы, а также обязан пройти подготовку при военной части или при военкомате в течении первых пяти месяцев по три учебных дня, раз в месяц и один раз в полгода прохождение военных сборов в течение одного месяца, по завершении которых предусматриваются отдельные денежные выплаты, - сообщает администрация Курумканского района.
С 24 февраля начались трёхдневные учебные сборы в Улан-Удэ. Из Курумканского района направились 33 резервиста.
Районный военкомат ведёт работу по отбору в мобилизационный людской резерв с июля 2021 года.
Первые сборы проводились с 19 по 26 октября 2021 года.
На учебные сборы в Улан-Удэ направили 33 резервиста из района Бурятии
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