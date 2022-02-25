На учебные сборы в Улан-Удэ направили 33 резервиста из района Бурятии

Три дня резервисты будут совершенствовать уровень профессиональной подготовки



На территории Курумканского района Бурятии существует мобилизационный людской резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и заключивших контракт на добровольной основе, так называемых резервистов.



- Условия нахождения в резерве таковы, что гражданин, продолжая работать на основном месте, получает дополнительные выплаты и льготы, а также обязан пройти подготовку при военной части или при военкомате в течении первых пяти месяцев по три учебных дня, раз в месяц и один раз в полгода прохождение военных сборов в течение одного месяца, по завершении которых предусматриваются отдельные денежные выплаты, - сообщает администрация Курумканского района.



С 24 февраля начались трёхдневные учебные сборы в Улан-Удэ. Из Курумканского района направились 33 резервиста.



Районный военкомат ведёт работу по отбору в мобилизационный людской резерв с июля 2021 года.



Первые сборы проводились с 19 по 26 октября 2021 года.



