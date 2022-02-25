Ранее она покорила Эверест и Чогори
Заслуженный спортсмен Монголии, мастер спорта международного класса по альпинизму Б. Гангаамаа начала подготовку к восхождению на третью по высоте вершину мира Канченджанга.
Альпинистка решила подняться на вершину Канченджанги, на которую ещё никто из Монголии не поднимался, и развернуть флаг своей страны на её вершине. Ранее в 2011 году она успешно поднялась на Эверест (8848 м), а в 2018 году – на Чогори (8611 м), вторую по высоте вершину в мире, где подняла государственный флаг.
- Канченджанга (8586 м) – третья по высоте вершина мира, уступающая лишь Эвересту и Чогори. Она расположена на границе Непала с Индией и является частью национального парка Канченджанга в Индии, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголка собирается взойти на третий по высоте пик мира
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