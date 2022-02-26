В Бурятии состоится фестиваль «Безопасный Мамай»

В его рамках пройдут командные соревнования по поиску бипера и транспортировке пострадавших



С 25 по 27 марта в Бурятии пройдёт фестиваль «Безопасный Мамай». В рамках мероприятия состоятся командные соревнования (состав 5 человек) в рамках проекта «Горный патруль».



Турнир проводится в четыре этапа: первые два – тестирование, третий этап – поиск бипера, четвёртый этап – транспортировка пострадавшего. Для жителей Улан-Удэ будет предусмотрен бесплатный трансфер.



Победители и призёры получат памятные медали, сувениры и полезные призы, сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».



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