Легкоатлеты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований

Победителем в забеге на 200 метров стал Виктор Тетерин



Спортсмен из Бурятии Виктор Тетерин стал победителем всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Гран-при «МегаФон» на призы олимпийской чемпионки Ирины Приваловой в забеге на 200 метров среди юношей. Также у легкоатлета бронзовая медаль на дистанции 60 метров.



Ещё один представитель Бурятии Михаил Зверьков занял третье место на дистанции 400 метров среди юношей. Отметим, что оба спортсмена тренируются под руководством Евгения Дашиева.



Турнир проходил с 22 по 23 февраля в Москве. Более 1000 спортсменов состязались в трёх возрастных категориях, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

