Место и время старта, место финиша определят за одни сутки до старта
Уже очень скоро популярный среди марафонцев забег «За сохранение чистых вод» финиширует на байкальском льду у визит-центра «Байкал заповедный» в Бурятии. Старт очередного Байкальского ледового марафона намечен на утро 27 февраля.
- Спортсмены из разных стран мира ежегодно приезжают на Байкал, чтобы проверить себя на выносливость и внести свой вклад в дело сохранения байкальской природы. Часть средств, полученных от организационного взноса марафонцев, направляется на посадки деревьев на берегах Байкала. Ежегодно увеличивается и «Аллея чистой воды» – пополняются новыми саженцами ряды деревьев у экотропы «Песни Байкала» возле визит-центра «Байкал заповедный», - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Участникам ледового забега предстоит преодолеть марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров. Кто-то пробежит полумарафон – 21 км. Забег проходит в рамках международного фестиваля зимних игр «Зимниада-2022».
Победителем прошлого забега стал москвич Алексей Смертин, пробежавший дистанцию за 3 часа 29 минут и 15 секунд. Среди женщин – Анастасия Рябцова из Москвы со временем 4 часа 24 минуты и 5 секунд.
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На юге Байкала проведут ледовый марафон
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