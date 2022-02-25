Каждый может поделиться своим видением до 24 марта этого года
Жителей столицы Забайкальского края приглашают поделиться идеями, как сделать жизнь в городе комфортнее и интереснее. Для этого запущена онлайн-платформа «Чего хочет Чита»: city-chita.ru.
Горожане смогут рассказать, каких пространств, инфраструктуры, сервисов или культурных объектов не хватает столице Забайкалья. Предложения определят будущий облик Читы и будут использоваться экспертами при разработке стратегического мастер-плана города.
Каждый может поделиться тем, как он видит Читу будущего, до 24 марта этого года.
- Стратегический мастер-план — это эффективный инструмент устойчивого развития городов, который отвечает интересам горожан, бизнеса и органов власти. Он помогает улучшать городскую среду, инфраструктуру, условия для ведения бизнеса и развития культуры, - сообщает пресс-служба администрации Читы.
Запущен сайт для сбора предложений по развитию Читы
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