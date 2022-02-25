Запущен сайт для сбора предложений по развитию Читы

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Каждый может поделиться своим видением до 24 марта этого года



Жителей столицы Забайкальского края приглашают поделиться идеями, как сделать жизнь в городе комфортнее и интереснее. Для этого запущена онлайн-платформа «Чего хочет Чита»: city-chita.ru.



Горожане смогут рассказать, каких пространств, инфраструктуры, сервисов или культурных объектов не хватает столице Забайкалья. Предложения определят будущий облик Читы и будут использоваться экспертами при разработке стратегического мастер-плана города.



Каждый может поделиться тем, как он видит Читу будущего, до 24 марта этого года.



- Стратегический мастер-план — это эффективный инструмент устойчивого развития городов, который отвечает интересам горожан, бизнеса и органов власти. Он помогает улучшать городскую среду, инфраструктуру, условия для ведения бизнеса и развития культуры, - сообщает пресс-служба администрации Читы.

