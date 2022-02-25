В соревнованиях приняло участие более 150 человек
В Братске завершилось первенство Иркутской области по лыжным гонкам памяти почётного гражданина города, заслуженного учителя РФ А. А. Иноземцева. В юбилейных соревнованиях приняли участие 152 спортсмена из Братска, Северобайкальска, Улькана, Усть-Кута, Тулуна, Бирюсинска, Тайшета, Вихоревки, посёлков Чунский, Лесогорск и Маркова. Состязания прошли на стадионе «Северный Артек».
23 февраля лыжники соревновались в свободном ходе, а 24 февраля — в классическом. На старт вышли спортсмены пяти возрастных групп. Дистанции варьировались в зависимости от возраста участников: у девушек — 1,6, 3 и 5 км, у юношей — 1,6, 3, 5 и 10 км. Победителей и призёров судьи определили по лучшему техническому результату в каждой возрастной группе.
Шесть медалей завоевали лыжники из Северобайкальска. Два «золота» взял Никита Петров в гонках на 10 км свободным и классическим ходом. Серебряную медаль завоевал Дмитрий Улахаев (классический ход, 5 км). Две бронзовые медали выиграла Валерия Епанчинцева (свободный ход, 3 км и классический ход, 3 км). Ещё одну «бронзу» принёс Бурятии Михаил Кузнецов (классический ход, 5 км). Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.
Лыжники Бурятии стали призёрами первенства Иркутской области
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