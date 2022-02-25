Местные жители давно просят о досуговом центре
Среди наказов мэру, которые дали жители Улан-Удэ, были озвучены предложения по открытию в микрорайонах Солдатский и Исток досуговых центров.
В декабре 2021 года здание бывшей амбулатории по ул. Талалихина, 64 было передано в управление Дому культуры «Авиатор» для дальнейшего переоборудования в досуговый центр.
- В центре планируем создать творческие объединения для детей и взрослых, в том числе театральную студию, студии хореографии и вокала, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
В здании планируется проведение капитального ремонта.
На территории Левобережной части Улан-Удэ в течение последних трёх лет сохраняется прирост населения на 150-200 человек ежегодно. Ожидается, что к 2024 году здесь будет проживать около 15 тыс. человек.
Как ранее сообщал «Байкал-Daily», в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ этим летом построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он появится на улице Восточная. Спортобъект включает в себя освещённое мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками.
В Улан-Удэ откроют Дом культуры в Солдатском
Общество, Фото:
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