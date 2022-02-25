Коронавирус в Бурятии продолжает идти на убыль

За сутки умерли ещё десять больных коронавирусом
В Бурятии продолжается падение заболеваемости COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявили 851 заболевшего. Это на 38 меньше, чем днём ранее.
Пик заболеваемости в Бурятии пришёлся на начало февраля, так, 3 февраля был поставлен рекорд – 1634 заболевших за сутки. В последние дни ситуация улучшается: недавно (21 февраля) суточный прирост опустился ниже отметки в «1000». 22 февраля был 891 заразившийся, 23 февраля – 889, ну а накануне – уже 851.
Отметим, даже в дни с самым высоким приростом жители чаще всего болели лёгкой формой. Объясняется это сложившимся коллективным иммунитетом из-за массовой вакцинации от ковида.
За всё время пандемии в Бурятии официально зарегистрировано 120 954 случаев заболеваний коронавирусом. Из них 46% (55 459) приходится на жителей Улан-Удэ.
За пандемию коронавирус унёс жизни 2822 жителей Бурятии.
Накануне скончались 10 человек. Их точный возраст не раскрывается, в оперштабе лишь уточнили, что девять из них были старше 65 лет. Позавчера было летальных исходов, за день этого – десять.
На утро 25 февраля в стационарах республики получают лечение 1267 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки было госпитализировано 96 пациентов.
В отделениях реанимации находится 131 пациент. Из них 95 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 35 больных.
Свободно сейчас 483 ковидных койки.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 9754 человек.
На сегодня завершили первичную вакцинацию от коронавируса 467 053 человек (64,9 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 123 421 житель.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях было принято решение об отмене до 1 апреля проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общепита. Решение не распространяется на предприятия общественного питания при оказании услуг проведения банкетов. Также проверка QR-кодов остаётся обязательной в кинотеатрах, театрах, ночных клубах, гостиницах, музеях, фитнес-центрах, СПА.
- Сегодня мы отмечаем достаточно высокий уровень вакцинации, поэтому решили отменить проверку документов о вакцинации, перенесённом заболевании коронавирусной инфекции и прочих документов при посещении ряда организаций. Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации. Если темпы будут снижаться, и коллективный иммунитет соответственно будет слабеть, то мы вновь к этому вернемся, - такое решение было озвучено на оперштабе.
Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%.
Коронавирус в Бурятии продолжает идти на убыль
Общество, Фото:
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