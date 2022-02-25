В Улан-Удэ усилят систему контроля в сфере общественного транспорта

Об усилении системы контроля в сфере общественного транспорта, заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в ходе совещания комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству по результатам работы за 2021 год и задачам на 2022 год.– Необходимо совершенствовать систему муниципального контроля работы пассажирского транспорта. Зачастую жалобы от пассажиров идут из-за того, что сама система контроля у нас ещё не поставлена на должный уровень. Эту систему надо отстроить, отладить и запустить, чтобы она работала как часы, – отметил Игорь Юрьевич.Мэр поручил продолжить масштабную работу по внедрению интеллектуальной транспортной системы для повышения пропускной способности дорог и эффективности общественного транспорта на улично-дорожной сети. В прошлом году центр управления ИТС был оснащён оборудованием и программами, модернизировано и подключено 14 светофоров с заменой контроллеров и установкой дополнительного оборудования – обзорных камер и детекторов для подсчета транспортных потоков. До 2023 года к центру управления ИТС должно быть подключено 78 светофорных объектов.– Необходимо эту работу продолжить, показать эффект от новых технологий по регулированию дорожного движения. Кроме того, у нас должна появиться третья полоса, специально выделенная для общественного транспорта. Не как единичный случай, а как первые подходы к снижению транспортной напряжённости на наших улицах, – подчеркнул мэр.Председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв в итоговом докладе сообщил, что для удобства горожан в городе запустили два новых кольцевых трамвайных маршрута. Они существенно повысили транспортную мобильность пассажиров. Выход вагонов МУП «Управление трамвая» увеличен с 40 до 48 единиц, как итог, у муниципальных предприятий отмечается рост пассажиропотока.– Одновременно с запуском новых маршрутов начата реализация эксперимента с пересадочным тарифом. Он предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе. Тестирование системы проводится на новом маршруте № 1, обслуживающем сотые микрорайоны, и всех трамвайных маршрутах. Внедрение системы пересадочного тарифа на ряде других направлений является задачей наступившего года, – пояснил Юрий Ткачёв.Комбинирование поездок на трамвае и автобусе из отдаленного микрорайона значительно снижает время поездки, исключает дублирование маршрутов и снижает загруженность улично-дорожной сети.В этом году комитет запланировал мероприятия по улучшению организации дорожного движения в таких местах улично-дорожной сети, как кольцевое пересечение «Беркут», остановка «Советская», пр. 50-летия Октября, а также перекрестков: ул. Моховая – дорога 502 км и ул. Мокрова – дорога в мкрн Энергетик.Продолжатся работы по модернизации транспортной системы города. Специализированной организацией уже проведено обследование пассажиропотоков, выработаны рекомендации по оптимизации маршрутной сети. Сейчас осуществляется приемка выполненных работ.– Количество автобусов большого и среднего класса предполагается довести до уровня 200 единиц, что позволит перевозить не менее 50 % пассажиров современным транспортом большой провозной способности. Предусматривается, что автобусы большой вместимости будут выполнять функцию магистральных, на которых будет обслуживаться основные пассажиропотоки, а автобусы малой вместимости будут выполнять функцию подвозящих к трамвайной линии и магистральным маршрутам, – рассказал Юрий Ткачёв.Комитетом совместно с ГИБДД реализованы мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП: установлены необходимые и дополнительные дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, в том числе термопластиком, проведено обустройство искусственных дорожных неровностей и т.д.Динамику к снижению дорожно-транспортных происшествий в Улан-Удэ отметили и представители МВД.– На территории города Улан-Удэ наблюдается устойчивая динамика к снижению общего количества ДТП на 4,5%. Снижением показателя является ежедневная работа сотрудников ГИБДД и комитета. Не менее важным является направление, касающихся организации дорожного движения. В 2021 года проведена большая работа, это установка ГОБО-проекторов для проекции дорожной разметки, построено десять остановок общественного транспорта, два светофора вблизи образовательных учреждений. 2022 год будет не менее насыщенным, поэтому продолжим совместную работу. Работу комитета признаем удовлетворительной, – заявил Сергей Ходырев, начальник отдела ГИБДД управления министерства внутренних дел России по г.Улан-Удэ.Следующее направление деятельности комитета – предпринимательство и производственная сфера. В прошедшем году был реализован ряд инвестпроектов малых и средних предприятий.В частности, в 2021 году официально запущен «Байкальский текстильный комбинат», кондитерской фабрикой «Амта» реализован инвестиционный проект по производству шоколада со сложной начинкой, на Бурятском фанерном заводе освоен выпуск белоснежной фанеры толщиной до 50 мм из осины.Отмечается также увеличение количества субъектов предпринимателей. На сегодняшний день в едином реестре малого и среднего предпринимательства зарегистрировано более 20,5 тысяч субъектов, что на 1700 больше, чем в прошлом году.Не секрет, что основная часть малого бизнеса – это потребительский рынок. На территории города работают почти пять тысяч объектов потребительского рынка, в том числе товаропроводящая сеть для реализации местных товаропроизводителей. Дополнительно, для поддержки местных товаропроизводителей в течение года проведены семь выставок-ярмарок.Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, Игорь Шутенков поручил с учётом потребности жителей каждого микрорайона регулировать размещение нестационарных торговых объектов.– Пока в некоторых микрорайонах нет крупных и современных магазинов, необходимо их развивать, чтобы граждане имели возможность приобрести товары первой необходимости в шаговой доступности. Работу комитета признаю удовлетворительной. Задачи нарезаны, главное довести их логического конца, – подчеркнул мэр.