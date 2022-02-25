В Улан-Удэ предоставили бесплатный проезд в трамваях волонтёрам

В благодарность за свой бесценный труд добровольцы получат бесплатный проезд



МУП «Управления трамвая» выразило благодарность волонтёрам за их труд, выделив бесплатные проездные.



Деятельность добровольцев в условиях пандемии вызывает большое уважение, они доставляют продукты и лекарства пожилым, находящимся на самоизоляции.



- Бесплатные проездные помогут волонтерам выполнять большую социальную миссию, - сообщают в Управлении.



Как сообщал «Байкал-Daily», волонтёрский штаб в рамках акции социальной ответственности и взаимопомощи «Мы вместе» начал работу в Бурятии в 2020 году. Волонтёры штаба помогли нескольким тысячам граждан.

