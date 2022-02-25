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В Улан-Удэ предоставили бесплатный проезд в трамваях волонтёрам

В Улан-Удэ предоставили бесплатный проезд в трамваях волонтёрам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В благодарность за свой бесценный труд добровольцы получат бесплатный проезд

МУП «Управления трамвая» выразило благодарность волонтёрам за их труд, выделив бесплатные проездные.

Деятельность добровольцев в условиях пандемии вызывает большое уважение, они доставляют продукты и лекарства пожилым, находящимся на самоизоляции.

- Бесплатные проездные помогут волонтерам выполнять большую социальную миссию, - сообщают в Управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», волонтёрский штаб в рамках акции социальной ответственности и взаимопомощи «Мы вместе» начал работу в Бурятии в 2020 году. Волонтёры штаба помогли нескольким тысячам граждан. 
волонтеры трамвай

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