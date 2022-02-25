В благодарность за свой бесценный труд добровольцы получат бесплатный проезд
МУП «Управления трамвая» выразило благодарность волонтёрам за их труд, выделив бесплатные проездные.
Деятельность добровольцев в условиях пандемии вызывает большое уважение, они доставляют продукты и лекарства пожилым, находящимся на самоизоляции.
- Бесплатные проездные помогут волонтерам выполнять большую социальную миссию, - сообщают в Управлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», волонтёрский штаб в рамках акции социальной ответственности и взаимопомощи «Мы вместе» начал работу в Бурятии в 2020 году. Волонтёры штаба помогли нескольким тысячам граждан.
В Улан-Удэ предоставили бесплатный проезд в трамваях волонтёрам
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