В Улан-Удэ днём -4 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 февраля по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура днём -1,-6, местами -10,-15.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -3,-5.
В Бурятии по-прежнему тёплая погода
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Общество, 25.02.2022
В Улан-Удэ днём -4 градуса
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