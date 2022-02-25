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В Бурятии по-прежнему тёплая погода

В Бурятии по-прежнему тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём -4 градуса

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 февраля по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура днём -1,-6, местами -10,-15.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -3,-5.
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