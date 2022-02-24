В Улан-Удэ сделан первый шаг к строительству нового парка





25 февраля на очередной, 30-й сессии депутатов Улан-Удэнского городского Совета было рассмотрено семь вопросов. Первым из них, и, пожалуй, наиболее ёмким, было внесение изменений в генеральный план города.Всего внесено 29 изменений в генплан города. В том числе изменения коснутся жителей трёх микрорайонов Улан-Удэ: Импульс (2-й км Спиртзаводской трассы), Забайкальский и Тулунжа. В рамках имеющегося генплана у некоторых жильцов появилась возможность дополнительно узаконить ещё несколько соток земли. Для этого депутаты на сессии изменили назначение земель с рекреационного в жилую зону.Вопрос изменения назначения земель носит заявительный характер. В частности, комитет по управлению имуществом и землепользованию заявил об изменении зоны со специализированной общественно-деловой застройки на зону инженерной инфраструктуры для размещения здания котельной по улице Лысогорская, 85а, площадью 1082 квадратных метра.- На этой территорию расположена котельная, это необходимо для объединения двух земельных участков, - пояснил докладчик - председатель комитета по архитектуре Улан-Удэ Михаил Мясищев.В микрорайоне Забайкальский изменят назначение земель, площадью 6000 квадратных метров с зоны рекреационного назначения в зону специального назначения. Это необходимо для строительства пожарного депо.Есть спорные участки, как на улице Белинского. Здесь земля, разрешённая для индивидуального жилищного строительства, относится к многофункциональной общественно-деловой зоне. Предлагается перевести её в жилую, поскольку участок находится в двух зонах.В 110 квартале многофункциональную общественно-деловую зону решили перевести из промышленной в рекреационную для строительства парка «Юго-Западный».Ранее сообщалось, что строительством займётся инвестор, объём инвестиций оценивается в 244 млн рублей.В состав парка будут входить несколько основных зон обслуживания: парк развлечений и отдыха, зона спорта и отдыха, парк свадебных торжеств, лечебно-оздоровительный комплекс, общественно-деловая зона. Парк «Юго-Западный» планируется обустроить качественными велосипедными дорожками, лыжными трассами, катками и хоккейными площадками, парковым ночным RGB освещением.Открытие планируется в 2023 году.- Чтобы сделать проект, нам нужно выделить землю. Поэтому, первым этапом мы выделяем землю, появляется возможность. Уже тогда администрация города имеет возможность делать следующие шаги. А пока мы не переведём в нужную зону, никаких действий не можем предпринимать, - пояснил председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.В числе других вопросов, которые рассмотрел горсовет, было утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2022 год. В текущем году планируется продать шесть нежилых зданий и помещений с земельными участками, две модульные котельные.Доход от продажи имущества ожидается в размере 1,7 млн рублей.Кроме того, депутаты утвердили основные направления приватизации муниципального имущества на 2023-2024 годы.Также на сессии единогласным решение поддержали вопрос передачи в государственную собственность земельный участок, на котором находится участковый пункт полиции. Он находится по улице Севастопольская, 6б, площадью 2695 квадратных метров. Участок передадут в государственную собственность, в оперативное управление МВД России по Улан-Удэ.На сессии присутствовали 19 депутатов. Заседание проводилось в просторном зале с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Своё мнение – «за» или «против» - депутаты высказывали с помощью карточек. Ни один вопрос не вызвал бурных обсуждений, и все были поддержаны единогласно.