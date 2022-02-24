В Бурятии выбирают лучшую дружину юных пожаров

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

За звание лучшей боролись 18 команд



Сегодня прошёл конкурс на звание лучшей дружины юных пожарных Бурятии 2021 года. Ранее конкурс был перенесён на 2022 год в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.



Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, команды соревновались в режиме онлайн.



Всего за звание лучшей боролись 18 команд со всей Бурятии.



- В рамках конкурса проходил один из этапов «Блиц-опрос». Ребята показали свои знания по истории пожарной охраны России, пожарной техники и правил пожарной безопасности, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Результаты конкурса озвучат 1 марта.

