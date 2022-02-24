За звание лучшей боролись 18 команд
Сегодня прошёл конкурс на звание лучшей дружины юных пожарных Бурятии 2021 года. Ранее конкурс был перенесён на 2022 год в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, команды соревновались в режиме онлайн.
Всего за звание лучшей боролись 18 команд со всей Бурятии.
- В рамках конкурса проходил один из этапов «Блиц-опрос». Ребята показали свои знания по истории пожарной охраны России, пожарной техники и правил пожарной безопасности, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Результаты конкурса озвучат 1 марта.
В Бурятии выбирают лучшую дружину юных пожаров
Общество, Фото:
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