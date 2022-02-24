«Сами в шоке», - призналась тренер спортсменов
В эти дни Объединённых Арабских Эмиратах проходит чемпионат мира по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по стрельбе из лука.
Завтра, 25 февраля состоится финал, где за золото в личном первенстве поборются бурятские лучники Татьяна Андриевская, Александр Гомбожапов. Татьяна также выступит в миксе с Баиром Шигаевым и в составе женской команды страны, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В малом финале за бронзовую медаль чемпионата мира в личном первенстве выступит Баир Шигаев.
- Такое в истории Бурятии впервые. Только у нашей Татьяны три золотых финала. Мы к этому упорно шли, и всё равно мы сами в шоке, - поделилась тренер спортсменов Виктория Намоконова.
Всего в соревнованиях участвуют 220 спортсменов из 40 стран мира.
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Татьяна и Баир были участниками Паралимпиады в Токио, которая проходила летом 2021 года. Шигаев завоевал бронзовую медаль в паре со Степанидой Артахиновой из Якутска. Они стали третьими в миксте. В личном первенстве спортсмен не сумел подняться на подиум, уступив в ¼ финала представителю Ирана.
Татьяна Андриевская не смогла завоевать медалей Паралимпиады, но пообещала приложить все усилия, чтобы исправить это на следующих Играх в Париже.
Сразу четыре лучника Бурятии вышли в финал чемпионата мира
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