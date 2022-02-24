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На Масленицу в Иркутске пройдёт более 60 мероприятий

На Масленицу в Иркутске пройдёт более 60 мероприятий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также с 3 по 6 марта будет ограничена продажа алкоголя

В рамках празднования Масленицы в Иркутске пройдёт более 60 мероприятий. Традиционные гуляния состоятся во всех административных округах: на общественных пространствах, во дворах, а также в библиотеках и домах творчества.

– В этом году нам пришлось пойти на некоторые изменения. Вместо одной центральной площадки было принято решение увеличить количество локаций по городу. Нас поддержали на санитарно-противоэпидемиологической комиссии Иркутской области. В дни празднования Масленицы с 28 февраля по 6 марта на 62 площадках пройдут конкурсы, спортивные соревнования, сжигание чучел, – рассказал начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов.

Большой спортивный фестиваль «На лыжи!» (0+) пройдёт 6 марта на Якоби. Запланированы «Весёлые старты», игры, лыжные гонки, подарки участникам. Традиционно праздничные гуляния (0+) состоятся на центральной площади на улице Лермонтова в Академгородке, в парке «Солнечная дорога» в микрорайоне Солнечный, на площади у бассейна «Кристалл» и улице Авиастроителей в Ленинском округе. В микрорайоне Топкинский на общественной территории «Куб» будет проходить уличная программа «Масленица идёт – весну под руку ведёт!» (0+).

Главными праздничными площадками в Свердловском округе 6 марта станут бульвар Рябикова в микрорайоне Синюшина гора и сквер у фонтана в микрорайоне Университетский. В сквере имени Вампилова в микрорайоне Первомайский пройдёт детский праздник (0+). А в спорт-парке «Поляна» состоится открытый кубок города Иркутска по волейболу на снегу (0+). На улице Мухиной артисты театра народной драмы представят календарно-обрядовую театрализованную программу о Масленице (6+).

3 марта пройдёт игровая программа «Широка ты, Масленица!» (0+) на спортивном корте на улице Иосифа Уткина в Правобережном округе. В детской библиотеке имени А.С. Пушкина запланированы фольклорные игры для всех групп читателей (0+). Всю масленичную неделю в музее городского быта иркутяне смогут принять участие в интерактивной программе «Масленица в старом Иркутском доме» (0+). А 6 марта в микрорайоне Лесной состоится фольклорный праздник «Зиму провожаем, Весну зазываем!» (0+).

Уличные праздники пройдут в Ленинском округе: в роще «Берёзка», на площадках по улицам Батарейная и Розы Люксембург. «Блинный день» состоится в библиотеке №5 «Иннокентьевская» (6+). Посиделки под названием «Широкая Масленица» ждут читателей библиотеки №6 (6+).

Праздничные программы по дням масленичной недели и мастер-классы для детей будут проводить в доме ремёсел и фольклора в Октябрьском округе (6+). Уличная интерактивная игровая программа «Масленичные забавы» (0+) состоится 5 марта на площади Конституции. Центральная детская библиотека имени Ю. Самсонова приготовила кукольный спектакль с Петрушкой для дошкольников (0+). Народные гуляния пройдут прямо во дворах практически в каждом районе округа. Городской клуб «Любимовка» предлагает иркутянам принять участие в частушечном онлайн-марафоне (16+). А 6 марта на корте по улице Советская состоится закрытие хоккейного сезона по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд (0+).

С подробным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Иркутска.

В связи с празднованием Масленицы в столице области будет ограничена продажа алкоголя. Запрет вводится с 3 по 6 марта на продажу спиртного в местах уличных гуляний, а также в радиусе 100 метров от них. Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Масленица Иркутск Праздники

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