В Бурятии будут изучать генотип выдающихся лучников





















Бурятию посетил советник руководителя Федерального медико-биологического агентства, ведущий эксперт по спортивным технологиям Пётр Лидов. Его визит связан с подготовкой экспериментального межведомственного проекта «Разработка метода научного спортивного отбора и комплексного сопровождения спортсменов по стрельбе из лука в Республике Бурятия».Проект позволит осуществить отбор одарённых детей для оптимального развития спортивных способностей, в частности, в таком виде спорта, как стрельба из лука. «Байкал-Daily» взял интервью у известного спортивного врача.- В каждом регионе есть свой любимый вид спорта. В Бурятии – это стрельба из лука, которая является национальным базовым и олимпийским видом спорта. Мы будем изучать наследственные качества выдающихся бурятских спортсменов, таких, к примеру, как Владимир Ешеев и других действующих лучников республики. Будет взят биологический материал, изучено ДНК и на этой основе будет сформирована модель чемпиона - стрелка из лука для всей страны. Мы давно вынашивали с Владимиром Николаевичем Ешеевым этот проект, сейчас есть все возможности для его старта и есть поддержка правительства России.- Спортивная одарённость, длительная аэробная выносливость, скоростные показатели передаются по наследству. У человека есть мышечные волокна, где 40 процентов – быстрые, а 60 – пограничные. 40 процентов не меняются, а 60 можно изменить в зависимости от тренировочного процесса. К примеру, если у спортсмена есть качества спринтера, то он никогда не станет стайером. И наша задача изучить генотип, чтобы сформировать будущего чемпиона. В Бурятии будут отбираться одарённые дети – школьники из начальных классов, этот опыт формирования лучших спортивных качеств будет распространен по всей России. Также по наследству передаётся рост человека, его телосложение и даже склонность к ожирению и стрессоустойчивость.- Главная цель спортивной подготовки – это подготовить для сборных команд региона и страны дозированное число конкурентоспособных спортсменов и чтобы не было дефицита и перепроизводства. Мы недопоставляем приблизительно две трети таких спортсменов. Проект в Бурятии в течение полугода будет прорабатываться документально, будут набираться участники, и будем ждать финансирования этого эксперимента.