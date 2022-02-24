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В Бурятии будут изучать генотип выдающихся лучников

В Бурятии будут изучать генотип выдающихся лучников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Республика станет экспериментальной площадкой для формирования модели чемпионов для всей страны

Бурятию посетил советник руководителя Федерального медико-биологического агентства, ведущий эксперт по спортивным технологиям Пётр Лидов. Его визит связан с подготовкой экспериментального межведомственного проекта «Разработка метода научного спортивного отбора и комплексного сопровождения спортсменов по стрельбе из лука в Республике Бурятия».


Проект позволит осуществить отбор одарённых детей для оптимального развития спортивных способностей, в частности, в таком виде спорта, как стрельба из лука. «Байкал-Daily» взял интервью у известного спортивного врача.

- Почему именно Бурятия стала экспериментальной площадкой для проекта по комплексному сопровождению подготовки спортивного резерва?

- В каждом регионе есть свой любимый вид спорта. В Бурятии – это стрельба из лука, которая является национальным базовым и олимпийским видом спорта. Мы будем изучать наследственные качества выдающихся бурятских спортсменов, таких, к примеру, как Владимир Ешеев и других действующих лучников республики. Будет взят биологический материал, изучено ДНК и на этой основе будет сформирована модель чемпиона - стрелка из лука для всей страны. Мы давно вынашивали с Владимиром Николаевичем Ешеевым этот проект, сейчас есть все возможности для его старта и есть поддержка правительства России.

- Пётр Игоревич, что передается по наследству спортсменам, какие качества?

- Спортивная одарённость, длительная аэробная выносливость, скоростные показатели передаются по наследству. У человека есть мышечные волокна, где 40 процентов – быстрые, а 60 – пограничные. 40 процентов не меняются, а 60 можно изменить в зависимости от тренировочного процесса. К примеру, если у спортсмена есть качества спринтера, то он никогда не станет стайером. И наша задача изучить генотип, чтобы сформировать будущего чемпиона. В Бурятии будут отбираться одарённые дети – школьники из начальных классов, этот опыт формирования лучших спортивных качеств будет распространен по всей России. Также по наследству передаётся рост человека, его телосложение и даже склонность к ожирению и стрессоустойчивость.

- Когда стартует проект в Бурятии?

- Главная цель спортивной подготовки – это подготовить для сборных команд региона и страны дозированное число конкурентоспособных спортсменов и чтобы не было дефицита и перепроизводства. Мы недопоставляем приблизительно две трети таких спортсменов. Проект в Бурятии в течение полугода будет прорабатываться документально, будут набираться участники, и будем ждать финансирования этого эксперимента. 




спорт стрельба из лука

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