В Бурятии проведут женский рыболовный турнир

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участницам предстоит состязаться в ловле на мормышку со льда



В Бурятии 6 марта пройдут соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда среди женщин. Турнир проведут на озере Щучье в Селенгинском районе.



Соревнования приурочены к Международному женскому дню 8 марта. Заявки на участие и регистрацию можно оформить в магазинах «Снасти и Страсти и «Рыбачьте с нами», сообщает федерация рыболовного спорта Бурятии.



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