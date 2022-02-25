Участницам предстоит состязаться в ловле на мормышку со льда
В Бурятии 6 марта пройдут соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда среди женщин. Турнир проведут на озере Щучье в Селенгинском районе.
Соревнования приурочены к Международному женскому дню 8 марта. Заявки на участие и регистрацию можно оформить в магазинах «Снасти и Страсти и «Рыбачьте с нами», сообщает федерация рыболовного спорта Бурятии.
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В Бурятии проведут женский рыболовный турнир
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