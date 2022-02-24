Акробаты Монголии завоевали «бронзу» на фестивале в Испании

Общество, Фото: Festival Internacional del Circ Elefant d'Or

Цирковые артисты приняли участие в фестивале «Золотой слон»



С 17 по 22 февраля в испанском городе Жирона прошёл 10-й юбилейный международный фестиваль циркового искусства «Золотой слон» («10th International Circus Festival Gold Elephant in Girona»). В одном из самых престижных цирковых мероприятий приняли участие более 100 артистов из 24 стран мира.



Монгольские артисты цирка показали на фестивале высокое мастерство и стали обладателями бронзовой статуэтки в категории «Цирковая акробатика».



- Интересно отметить, что наши артисты являются молодыми людьми в возрасте от 20 до 24 лет, которые учатся в академии акробатов от полугода до трёх лет. Тот факт, что эти молодые артисты конкурируют с циркачами мирового уровня, показывает рейтинг монгольских циркачей, - отметил монгольский артист цирка Б. Золбаясгалан.



Фестиваль «Золотой слон» считается одним из самых авторитетных цирковых форумов. Он был создан восемь лет назад в Фигерасе (Каталония), однако последние четыре года проходит в Жироне. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

