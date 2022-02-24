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В Улан-Удэ артисты поработают театральными кассирами

В Улан-Удэ артисты поработают театральными кассирами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция в столице Бурятии проходит с 2019 года

5 марта в преддверии Дня театрального кассира артисты Русского драмтеатра имени Бестужева вновь проведут акцию (0+), посвящённую профессиональному празднику продавцов театральных билетов. В этот день в роли кассиров будут артисты, а зрителей ждут скидки, сообщили в пресс-службе театра.

День театрального кассира традиционно в России отмечают в первый понедельник марта. Этот праздник был придуман в 2009 году театром «Приют комедианта», сначала идею сразу поддержали театральные коллективы Санкт-Петербурга, а вскоре стали отмечать работники всех российских театров.

Государственный русский драматический театр имени Бестужева отмечает День театрального кассира с 2019 года. В этот день в роли кассиров обычно выступают артисты, а зрители могут купить билеты на спектакли со скидкой.

В этом году, так как первый понедельник марта выпадает на праздничные дни, было принято решение провести акцию 5 марта. С 12.00 до 12.30 кассиром «поработает» новая артистка Русского драмтеатра Надежда Разуваева. С 13.00 до 13.30 продавать билеты будет заслуженный артист Бурятии Николай Брагин. С 14.00 до 14.30 в кассе театра зрителей ждёт актер театра и кино Владимир Барташевич, а с 15.00 до 15.30 – любимица публики Анастасия Турушева.



Русский драмтеатр

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