В Бурятии студенты научились перерабатывать сосновые шишки





Для студентов БГСХА, учащихся по специальности «Лесное дело», провели экскурсию на шишкосушилке, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.Лесники наглядно показали студентам полный процесс переработки сосновой шишки и рассказали об основных процессах, происходящих в ней – от очистки и нагревания шишки до складирования уже готовых семян сосны.Большой интерес у будущих профессиональных лесников вызвал сам механизм шишкосушилки – транспортерная лента, по которой шишки отправляются в бункеры, а ярусная система распределяет их на партии, затем шишки попадают в печь, где нагреваются, далее машина чистит и перерабатывает семена.- Прежде всего, такие занятия необходимы для передачи опыта будущему поколению лесников. Ребят очень заинтересовал процесс получения семян и некоторые даже попросились к нам на практику, чтобы узнать больше о лесовосстановлении, - рассказал замруководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.